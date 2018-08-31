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Валютный обзор. У рубля все меньше поводов для оптимизма
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Валютный обзор. У рубля все меньше поводов для оптимизма 

Вести Экономика 9 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 31 августа — «Вести. Экономика». Рубль завершает неделю вблизи уровня 68. Слабость развивающихся рынков на фоне эскалации напряжения в отношениях Турция — США в течение недели продолжала заставлять инвесторов все больше задумываться о «бегстве от рисков». К концу недели данный фактор усилился коллапсом аргентинского песо, для стабилизации которого ЦБ Аргентины пошел на повышение ставки до максимальных среди EM уровней в 60%. Более того, Белый Дом в очередной раз усилил градус давления на своих оппонентов по вопросам торговых соглашений — Трамп выступил с заявлениями о возможности выхода США из ВТО.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Несмотря на тот факт, что турецкий и аргентинский негатив по своей сути является локальным, мы полагаем, что данные процессы продолжат оказывать давление на рублевый актив и на следующей неделе. Обоснованием для данного фактора давления является общее снижение спроса инвесторов на активы стран с повышенной риск-премией. В рамках данных ожиданий, мы полагаем, что сравнительно умеренный отток капитала из РФ продолжится.
На наш взгляд, особого внимания заслуживает тема вербальных интервенций Белого Дома, которая, вероятно, продолжится и на следующей неделе. Так, если говорить о комментариях Трампа по выходу США из ВТО, то мы считаем данный сценарий развития событий маловероятным, а воспринимать данные заявления стоит как еще один инструмент протекционистского давления. Однако наиболее серьёзное влияние на курс рубля может оказать реализация угроз Трампа по введению пошлин в размере 200 млрд долл. на китайские товары уже в перспективе следующей недели (после 6 сентября).
Вероятность введения полноценных пошлин в размере 200 млрд долл. на следующей неделе не слишком велика и составляет порядка 30%. Наиболее реальным видится очередной сдвиг сроков и новый раунд переговоров между США и Китаем, в которых позиция США продолжит ужесточаться. Также допускаем возможность частичного введения данных торговых ограничений в размерах, не превышающих 50 млрд долл. Существование всех трех сценариев будет поддерживать опасения инвесторов вплоть до четверга следующей недели, не давая рублю отыграть существенную часть своих потерь.
В свою очередь, ожидаем, что фактор поддержки в виде позитивной конъюнктуры нефтяных цен вблизи уровня 77-78$, а также психологический фактор поддержки со стороны ЦБ РФ, отказавшегося от покупки валюты до конца сентября, позволят рублю остаться в диапазоне 67,3-68,6 в течение следующей недели.
Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер»
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