Всё о типографике и вёрстке: В Калининграде пройдёт трёхдневный авторский курс

Основные темы курса Игоря Штанга: — история книгопечатания, — большие стили в типографике и дизайне, — макетирование печатных и веб-страниц, — построение и использование сетки, — верстка основного текста, — верстка особых видов текста, — сочетание шрифта и иллюстрации.

Для практики понадобится ноутбук и графический редактор: Индизайн, Фотошоп, Иллюстратор, Корелдро или другой.

Цена — 10 000 рублей, для студентов дневного и вечернего отделений — 8000 рублей. Доступно 18 мест., Занятия пройдут с 11:00 до 19:00 в Закхаймских воротах. Подробности и запись., Текст и фото: предоставлены организатором