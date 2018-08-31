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Всё о типографике и вёрстке: В Калининграде пройдёт трёхдневный авторский курс
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Всё о типографике и вёрстке: В Калининграде пройдёт трёхдневный авторский курс 

Tvoybro.com 1 час назад
Фото: Tvoybro.com
Основные темы курса Игоря Штанга: — история книгопечатания, — большие стили в типографике и дизайне, — макетирование печатных и веб-страниц, — построение и использование сетки, — верстка основного текста, — верстка особых видов текста, — сочетание шрифта и иллюстрации.
Для практики понадобится ноутбук и графический редактор: Индизайн, Фотошоп, Иллюстратор, Корелдро или другой.
Цена — 10 000 рублей, для студентов дневного и вечернего отделений — 8000 рублей. Доступно 18 мест., Занятия пройдут с 11:00 до 19:00 в Закхаймских воротах. Подробности и запись., Текст и фото: предоставлены организатором
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Используем мировой опыт: 14–15 сентября — на «Медиарегате»
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