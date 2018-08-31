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Россия лидирует по объему денежных переводов в Молдавию
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Россия лидирует по объему денежных переводов в Молдавию 

РИА Новости 42 минуты назад
КИШИНЕВ, 31 авг — РИА Новости. Объем денежных переводов в Молдову из России в июле 2018 года составил 34,66 миллионов долларов (30% от общего объема). Это самый большой показатель среди других стран, сообщает Sputnik Молдова.
В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, доля России в общем объеме денежных переводов в республику через банки сократилась на 5,4%.
По данным Национального банка Молдавии (НБМ), в пятерку лидеров по объему денежных переводов в республику через банки в июле 2018 года вошли также Израиль — 18,46 миллионов, Италия — 14,06 миллионов, США — 9,33 миллионов, Германия — 7,44 миллионов.
Далее в списке Великобритания, Франция, Испания, Ирландия, Португалия, Турция и Румыния.
На долю других стран пришлось в целом 13,92 миллионов долларов (12,0% от их общего объема в июле 2018 года). Анализ географического происхождения переводов показывает, что в целом доля стран Евросоюза составляет 40% от общего объема денежных переводов через банки в Молдавию, на долю стран СНГ — 31,2%, других стран — 28,8%.
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