ФАС выявила нарушения на торгах по благоустройству территории в Ленинском районе

В Ленинском районе Подмосковья нарушили порядок проведения электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству территории населенных пунктов в городском поселении Горки Ленинские, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Московское областное УФАС рассмотрело жалобу ООО «Майя-С» на действия МБУ «ДорСервис» Ленинского района и МКУ «Центр торгов Ленинского района» при проведении электронного аукциона на выполнение работ по устройству пешеходно-тропиночной сети, благоустройству территории населенных пунктов в поселении Горки Ленинские. Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества от участия в электронном аукционе.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий организаторов торгов и признало жалобу ООО «Майя-С» обоснованной», — говорится в сообщении.

Ведомство выдало учреждениям обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.