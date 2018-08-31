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ФАС выявила нарушения на торгах по благоустройству территории в Ленинском районе
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ФАС выявила нарушения на торгах по благоустройству территории в Ленинском районе 

РИАМО 59 минут назад
Фото: РИАМО
В Ленинском районе Подмосковья нарушили порядок проведения электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству территории населенных пунктов в городском поселении Горки Ленинские, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.
Московское областное УФАС рассмотрело жалобу ООО «Майя-С» на действия МБУ «ДорСервис» Ленинского района и МКУ «Центр торгов Ленинского района» при проведении электронного аукциона на выполнение работ по устройству пешеходно-тропиночной сети, благоустройству территории населенных пунктов в поселении Горки Ленинские. Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества от участия в электронном аукционе.
«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий организаторов торгов и признало жалобу ООО «Майя-С» обоснованной», — говорится в сообщении.
Ведомство выдало учреждениям обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.
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