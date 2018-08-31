Калининградец продал иностранцу несуществующий янтарь за тысячу долларов

Калининградца обвиняют в обмане иностранца, которому он «продал» несуществующий янтарь за тысячу долларов. Подробности рассказали в региональном управлении МВД

Заявление в полицию поступило от 30-летнего иностранного гражданина. Он рассказал, что в мае увидел в соцсетях объявление о продаже необработанного янтаря. Он оплатил «заказ» — 930 долларов, но камень так и не получил. Вскоре продавец перестал выходить на связь.

«Злоумышленником оказался 29-летний ранее судимый житель Калининградской области. У него изъяли компьютер, с помощью которого он подключался к сети Интернет, и размещал объявления о продаже несуществующего янтаря-сырца», — сообщили в МВД.

Расследование уголовного дела продолжается.