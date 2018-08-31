Ещё
Калининградец продал иностранцу несуществующий янтарь за тысячу долларов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.72
$
67.83
79.10
78.90
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.30
77.19
Индексы и котировки Brent
77.42
–0.13 Золото
1201.99
–0.06 РТС
1092.62
–0.23
Динамика валют
EUR / USD
31.08
1.1595
+0.0156
17.08
1.1438
30.08
26.08
21.08

Калининградец продал иностранцу несуществующий янтарь за тысячу долларов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Калининградца обвиняют в обмане иностранца, которому он «продал» несуществующий янтарь за тысячу долларов. Подробности рассказали в региональном управлении МВД.
Заявление в полицию поступило от 30-летнего иностранного гражданина. Он рассказал, что в мае увидел в соцсетях объявление о продаже необработанного янтаря. Он оплатил «заказ» — 930 долларов, но камень так и не получил. Вскоре продавец перестал выходить на связь.
«Злоумышленником оказался 29-летний ранее судимый житель Калининградской области. У него изъяли компьютер, с помощью которого он подключался к сети Интернет, и размещал объявления о продаже несуществующего янтаря-сырца», — сообщили в МВД.
Расследование уголовного дела продолжается.
АиФ: последние новости
В сентябре частично закрываются погранпереходы с Польшей В Калининграде сотрудница банка взяла на подставных лиц кредитов на 1 млн Калининград вошел в десятку популярных у туристов городов РФ летом-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне скупают электронику31
Стало известно, сколько людей получат «прибавку Путина»69
Деньги утекают из России191
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ
Видео
07:48
Россия побьет очередной экономический рекорд
Экономика
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
01:31
Пенсии повысят с 1 января
Личный счет Экономика
24:30
Деньги утекают из России
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
00:54
Россияне готовят детей к школе за ползарплаты
Личный счет
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение