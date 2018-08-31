Денис Мантурова встретился с Послом Королевства Нидерландов в России Рене Джонс-Босс

Москва, 31 августа. — Состоялась встреча Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Нидерланды в России Рене Джонс-Бос.

В ходе встречи стороны затронули вопросы развития торгово-экономических отношений между Россией и Нидерландами, особое внимание уделив текущим и перспективным российско-голландским промышленным проектам в различных отраслях: химической, медицинской, автомобильной промышленности, энергетическом машиностроении.

В своем приветственном слове глава Минпромторга России отметил, что в первом полугодии 2018 г. товарооборот между нашими странами увеличился почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составил 22,8 млрд долл. США. Российский экспорт вырос на 11,5% и составил 20,9 млрд долл., при этом экспорт машинотехнической продукции из России увеличился на 143%.

Отдельно стороны отметили совместное сотрудничество в области медицинской промышленности. Нидерландские компании обладают серьезными компетенциями в этой сфере и активно работают на российском рынке. При этом, подчеркнул Министр, и российские производители занимают свою нишу на европейском, в том числе и голландском рынке. Также высокой оценки своей деятельности на российском рынке удостоилась голландская компания Philips, которая плотно взаимодействует с российскими учреждениями здравоохранения. При этом сотрудничество не ограничивается только поставками оборудования для российских медучреждений. Philips также является партнером НИПК «Электрон» по разработке и производству высокотехнологичного медицинского оборудования.

В настоящий момент российская промышленность интенсивно развивается, активно интегрируется в глобальный рынок. Именно сейчас складывается максимально благоприятная конъюнктура для запуска и реализации совместных российско-голландских промышленных проектов. Открываются хорошие возможности для локализации производств, в том числе через механизм подписания специальных инвестиционных контрактов. Поэтому приветствуем любые инициативы голландских коллег, готовы со своей стороны оказать необходимое содействие, —

подчеркнул Денис Мантуров.