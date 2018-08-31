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Satis Group: биткоин будет стоить $96 тыс., Monero вырастет на 38000%
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Satis Group: биткоин будет стоить $96 тыс., Monero вырастет на 38000% 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 31 августа — «Вести. Экономика» Компания Satis Group, предоставляющая консалтинговые услуги в сфере ICO, выступила с прогнозом относительно будущей стоимости биткоина. В агентстве полагают, что в течение пяти лет курс цифровой монеты достигнет $96 тысяч. Что касается других криптовалют, то тут прогнозы компании неутешительные. К примеру, исследователи считают, что цена Bitcoin Cash опустится до $180, а XRP и вовсе ждет крах — курс виртуальной валюты обрушится до $0,01.
В своём новом отчёте, состоящем из 5 частей, Satis Group анализирует, как оценивается криптовалютный рынок и соответствует ли эта оценка реальной ценности активов, стоящих за ней. В отчёте авторства Шервина Довлата и Майкла Ходдэпа также приводится прогноз того, как крипто-рынок будет выглядеть в течение нескольких ближайших лет.
Авторы отчёта попытались спрогнозировать, как курсы разных криптовалют будут выглядеть через 5 лет, оценивая цифровые активы по качественным характеристикам, а не по рыночной динамике. В результате получилось, что цены криптовалют вроде биткоина, Monero и Decred должны значительно вырасти, т.к. это «крипто-активы с уникальными и ценными предложениями, обладающие глубокими и популярными рынками».
В своих расчетах авторы использовали комбинацию одноранговых метрик, количественные теории, дисконтированные модели движения денежных средств и методики экономического прогнозирования.
Исследования Satis Group показывают, что биткойн (BTC) будет продолжать господствовать на рынке еще не один год. Исследование утверждает, что BTC будет стоит порядка $96 000 к 2023г и сможет достичь отметки $144 000 до конца следующего десятилетия.
«Мы по-прежнему считаем, что BTC и его сетевой эффект будут доминировать на рынке цифровых валют благодаря: увеличению ликвидности и покупательной способности, узнаваемости бренда, его месту в базовой торговой пары на рынке, снижению волатильности, относительному отсутствию атак на сеть, снижению пропускной способности сети и возможным агрессивным рывкам курса», — говорится в отчете.
Следующей наиболее ценной криптовалютой после биткойна исследователи считают Монеро (XMR), которая, как прогнозирует Satis Group, вырастет до $18 000 в течение последующих пяти лет. К 2028г, курс Монеро, по оценкам, составит $39 000. В процентном выражении Monero подорожает на 38000%.
Satis Group предполагает, что самыми недооцененными активами на рынке являются анонимные средства платежей. Фирма считает, что сетевой эффект, похожий на тот, что произошел с биткойном, повторится в ближайшее время и с монетами, сосредоточенными на конфиденциальности.
Zcash (ZEC) и DASH, являясь также анонимными криптовалютами, через 5 лет будут оцениваться в $4 400 и $1 900, соответственно. Через 10 лет их курс, по оценке исследователей, может составлять $9 000 и $3 000.
Лайткойн (LTC), как прогнозируется, никогда больше не достигнет своей рекордной отметки в $375, а в 10-летней перспективе его стоимость достигнет максимум $225.
Эфириум (ETH), сейчас вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации, по мнению исследователей, вырастет в цене в 2019 до $882, а затем его курс будет снижается примерно на $100 каждые 3 года.
Другие активы из нынешних ТОП-10 криптовалют по рыночной капитализации будут чувствовать себя гораздо хуже, чем лайткойн и эфир.
Ripple (XRP), например, будет в конечном итоге оцениваться в $0,004 через 10 лет. Курс криптовалюты Stellar (XLM) составит $0,01 — $0,02 в течение ближайших 10 лет. Cardano (ADA) упадет до $0,0001 за 10 лет.
EOS, по расчетам Satis Group, будет падать на $0,05 в год и через 10 лет достигнет цены $4,50 — $4,80 за монету. Bitcoin Cash будет планомерно снижаться до $268 к 2023г, и в 2028г доберется до отметки $180.
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