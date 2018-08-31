ЗАО «Протэкс‑центр» заплатило 25 млн руб за картельный сговор на торгах

Фирма «Протэкс-центр» оплатила штраф в размере 25 миллионов рублей за картельное соглашение на торгах с участием медучреждений, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

«Ранее управлением в отношении ЗАО «Протэкс-центр» и ООО «ОртоЛогистик» было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения на электронных торгах на оказание услуг по протезно-ортопедической помощи гражданам, проводимых государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Московской области», — говорится в сообщении.

В результате реализации картельного соглашения участники смогли заключить государственные контракты на сумму более 89 миллионов рублей.

Московское областное УФАС признало ЗАО «Протэкс-центр» и ООО «ОртоЛогистик» нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции». Суды двух инстанций подтвердили правильность вынесенного управлением решения.