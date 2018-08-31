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Химический завод в Волгограде выставили на торги почти за 4 млрд рублей
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Химический завод в Волгограде выставили на торги почти за 4 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
По решению Арбитражного суда Волгоградской области, признанный банкротом производственный комплекс «Химпром» в Волгограде выставлен на торги на электронной торговой площадке, пишет Novostivolgograda.ru.
Он продается целиком со всеми объектами и имуществом, одним лотом. Начальная цена составит 3,82 млрд руб. Торги будут проходить до 9 октября в режиме закрытого конкурса.
Новым владельцем завода станет тот, кто предложит наиболее высокую сумму за завод. При этом он будет обязан выполнить соглашения, заключенные заводом, в том числе по гособоронзаказу.
«Условиями конкурса являются обязательства покупателя: обеспечить сохранение целевого назначения имущества и имущества мобилизационного назначения должника; выполнять договоры должника, связанные с выполнением работ по государственному оборонному заказу», — следует из карточки аукциона.
Покупателями могут выступать как российские компании, так и иностранные инвесторы. Он должны иметь лицензии: на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности; на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 класса опасности; на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Покупатель не сможет препятствовать работам по утилизации химических отходов и ликвидации экологического вреда, накопленного от предыдущей деятельности должника.
Ранее Karelinform.ru сообщал, что на Надвоицком алюминиевом заводе (НАЗ) в Карелии, который компания «Русал» решила законсервировать из-за санкций США, может появиться центр обработки данных или производство мягких тар. Об этом 7 августа заявил глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе совещания, посвященного проблемам трудоустройства работников предприятия.
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