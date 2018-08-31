Ещё
ЦБ оценил вклад повышения НДС в инфляцию
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.72
$
67.83
79.10
78.89
Прогноз
03.09 – 10.09
$
69.76
77.01
Индексы и котировки Brent
77.49
+0.01 Золото
1199.90
–0.17 РТС
1092.29
–0.26
Динамика валют
EUR / USD
31.08
1.1595
+0.0156
17.08
1.1438
30.08
26.08
21.08

ЦБ оценил вклад повышения НДС в инфляцию 

Rambler News Service 1 час назад
Диапазон вклада повышения НДС с 18% до 20% в инфляцию с учетом всей совокупности факторов достаточно широк и составляет от 0,6 до более 1,5 процентного пункта, говорится в докладе ЦБ «Об оценке влияния повышения основной ставки НДС на инфляцию».
«По оценкам Банка России, диапазон вклада НДС в инфляцию с учетом всей совокупности факторов достаточно широк и составляет от 0,6 до более 1,5 процентного пункта», — говорится в документе.
В ЦБ напомнили, что, «согласно оценке, заложенной в июньский макроэкономический прогноз Банка России, повышение НДС окажет основное влияние на инфляцию непосредственно после изменения ставки — в первые месяцы 2019 г. — и его масштаб составит около 1 п.п».
Rambler News Service: последние новости
Акции «Мегафона» исключат из индексов Мосбиржи с 30 августа Силуанов рассказал о непредсказуемом курсе рубля ЦБ оценил вклад повышения НДС в инфляцию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне скупают электронику54
Стало известно, сколько людей получат «прибавку Путина»95
Деньги утекают из России207
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Видео
07:48
Россия побьет очередной экономический рекорд
Экономика
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
01:31
Пенсии повысят с 1 января
Личный счет Экономика
24:30
Деньги утекают из России
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
00:54
Россияне готовят детей к школе за ползарплаты
Личный счет
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение