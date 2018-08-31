ЦБ оценил вклад повышения НДС в инфляцию

Диапазон вклада повышения НДС с 18% до 20% в инфляцию с учетом всей совокупности факторов достаточно широк и составляет от 0,6 до более 1,5 процентного пункта, говорится в докладе ЦБ «Об оценке влияния повышения основной ставки НДС на инфляцию».

«По оценкам Банка России, диапазон вклада НДС в инфляцию с учетом всей совокупности факторов достаточно широк и составляет от 0,6 до более 1,5 процентного пункта», — говорится в документе.

В ЦБ напомнили, что, «согласно оценке, заложенной в июньский макроэкономический прогноз Банка России, повышение НДС окажет основное влияние на инфляцию непосредственно после изменения ставки — в первые месяцы 2019 г. — и его масштаб составит около 1 п.п».