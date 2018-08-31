«Глаз бури»: в обманчивой безмятежности кроется надвигающаяся катастрофа

Москва, 31 августа — «Вести. Экономика». Если подходить формально и посмотреть на происходящее с российским рынком, то может показаться, что в последнею неделю лета инвесторы наконец решили выдохнуть и завершить лето без резких движений.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] А на самом деле — это только внешние спокойствие, больше всего напоминающее временное затишье в центре сильного урагана. Внешний фон выглядит безмятежным, макроэкономические данные из Америки позитивными, и санкции оказались не страшными. Но беда подступает откуда ее не ожидали. Под ударом находится практически все развивающиеся рынки. Эстафету падения национальной валюты в Турции подхватила Аргентина, в которой, несмотря на титанические усилия местного Центробанка , поднявшего в четверг ключевую процентную ставку на 15 процентных пунктов, продолжился обвал песо, потерявшего уже 60% стоимости с начала года. [КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Источник: МосБиржа

К борьбе за песо подключился и МВФ , но как показывает опыт, победа международных спекулянтов в этой борьбе лишь вопрос времени. В России на фоне временной отмены Банком России покупки долларов до конца сентября, валютный рынок успокоился, и поэтому интересы инвесторов переключились на сильно подешевевшие акции, цены которых в долларах стали выглядеть очень привлекательно даже с учетом возможных политических рисков.

В пятницу это движение закономерно приостановилось, но на следующей неделе ожидается продолжения этого роста. До санкций далеко, нефть высока и на фоне стабильного рубля мультипликаторы российских компаний выглядят вызывающе недооценёнными. Драйвером роста в краткосрочной перспективе будут выступать нефтяные, металлургические и химические компании, которые являются основным бенефициарами роста курса доллара. Банковские бумаги будут находиться под давлением возможного введения санкций в конце ноября.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Источник: МосБиржа

На рынке облигаций Минфин предпринял попытку возобновить размещения ОФЗ 25083 Выбор бумаги был удачен, и Минфину удалось его провести без значительной премии. Тем не менее, снижение котировок облигаций продолжается, и, похоже, до заседания ЦБ РФ в сентябре неопределённость будет вести к росту доходностей бумаг, как в государственном так и в корпоративном сегменте. Российские еврооблигации достигли локального минимума и нашли своих покупателей, однако на рынок продолжает давить ожидание будущего повышения ставки ФРС и падение развивающихся рынков.

Алексей Скабалланович, управляющий активами АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент»