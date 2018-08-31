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Экономист: С ВТО Трамп ждёт повторения сценария соглашения в отеле Plaza
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Экономист: С ВТО Трамп ждёт повторения сценария соглашения в отеле Plaza 

Национальная Служба Новостей 52 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» объяснил НСН цель угроз американского лидера о выходе из ВТО.
Выходом США из ВТО пригрозил организации американский президент Дональд Трамп. В интервью агентству Bloomberg он заявил, что такое решение будет принято и реализовано, если ВТО не изменится к лучшему. Он припомнил, что в организации давно сложилось плохое отношение к Вашингтону.
Экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов в эфире НСН рассказал, какой сценарий развития событий с большей долей вероятности хотел запустить своим заявлением американский лидер.
«История знает прецеденты, когда такого рода конфликты решались мирно. Самый яркий пример — соглашение в отеле Plaza в 1985 году. Тогда США сталкивались с похожими проблемами, и в результате неформальной встречи в отеле Plaza было выработано решение. В его рамках, с одной стороны, был снижен курс доллара США к другим валютам, а с другой стороны, часть поставок, прежде всего автомобилей из Японии в США, стала квотироваться. Поэтому, скорее всего, заявление Трампа о возможном выходе США из ВТО — характерный для него шаг, цель которого подтолкнуть своих партнёров к обсуждению новых условий для заключения соглашения, которое философски будет напоминать то, что было заключено в отеле Plaza», — заметил Хестанов.
Американист посчитал идею выхода США из ВТО вполне логичной
При этом он отметил, что у США действительно есть причины для недовольства деятельностью ВТО, в которой их интересы давно перестали выступать на первом месте.
«Нужно отметить, что ВТО — организация относительно молодая, существует она не так давно. Более того, многие страны вступили в неё совсем недавно по современным меркам. Своеобразная революция произошла, когда в 2001 году в ВТО вступил Китай. Многие обвиняют ВТО в том, что Китай довольно эффективно использовал эту организацию для отстаивания своих интересов при продвижении своих товаров на разные рынки, в том числе и в США. Естественно, со временем перекос взаимной торговли привёл к тому, что эта организация в большей степени отражала интересы тех, кто продаёт свою продукцию в США, чем самих Соединённых Штатов. Поэтому возмущение Трампа имеет под собой основу», — подчеркнул экономист.
Эксперт: Китай использует антироссийские санкции в своей игре с США  Напомним, это не первая угроза Трампа покинуть организацию. Он говорил о таких намерениях ещё в ходе своей предвыборной кампании. Сейчас обострение противоречий между Вашингтоном с ВТО происходит на фоне торговой войны между США и Китаем. Она началась с одностороннего повышения США тарифов на китайские товары, которое вызвало ответные меры со стороны Пекина.
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