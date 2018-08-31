Ещё
WSJ: Ford из-за пошлин не будет импортировать Focus из Китая в США
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.72
$
67.83
79.10
78.89
Прогноз
03.09 – 10.09
$
69.76
77.01
Индексы и котировки Brent
77.49
+0.01 Золото
1199.90
–0.17 РТС
1092.29
–0.26
Динамика валют
EUR / USD
31.08
1.1595
+0.0156
17.08
1.1438
30.08
26.08
21.08

WSJ: Ford из-за пошлин не будет импортировать Focus из Китая в США 

ТАСС 28 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Ford отказалась от планов приступить с 2019 года к поставкам своих автомобилей марки Focus из Китая в США. Как сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal, основная причина такого шага заключается в пошлинах, введенных Вашингтоном на импорт китайских товаров.
По данным издания, Ford планировала начать импортировать собранные в КНР Focus нового поколения во второй половине 2019 года. Пошлины «осложнили нам бизнес, поэтому мы решили задействовать свои ресурсы» в других странах, приводит газета слова главы представительства автогиганта в Северной Америке Кумара Галхотры.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. 15 июня этого года он объявил, что в связи с якобы кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике, США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 млрд Они были введены двумя частями по 34 и $16 млрд и вступили в силу 6 июля и 23 августа соответственно.
Власти КНР незамедлительно отвечали введением пошлин на американский импорт на аналогичные суммы. Кроме того, Китай выразил США протест в связи с введением дополнительных тарифов и инициировал разбирательство в ВТО.
ТАСС: последние новости
Клепач спрогнозировал курс рубля к концу года на уровне 65-66 рублей за доллар Силуанов: курс рубля невозможно предугадать из-за непрогнозируемых факторов "Газпром" ожидает роста средней цены экспорта газа в 2018 году до $230-240
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне скупают электронику54
Стало известно, сколько людей получат «прибавку Путина»96
Деньги утекают из России206
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Видео
07:48
Россия побьет очередной экономический рекорд
Экономика
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
01:31
Пенсии повысят с 1 января
Личный счет Экономика
24:30
Деньги утекают из России
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
00:54
Россияне готовят детей к школе за ползарплаты
Личный счет
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение