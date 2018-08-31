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Банк «Открытие» открыл «Балтийскому Лизингу» кредитную линию на 10 млрд рублей
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Банк «Открытие» открыл «Балтийскому Лизингу» кредитную линию на 10 млрд рублей 

Банки.ру 16 минут назад
Банк «Открытие» установил кредитный лимит на группу компаний «Балтийский Лизинг» в размере 10 млрд рублей для финансирования ее лизинговых проектов. Заемные средства будут предоставлены в форме кредитной линии сроком на пять лет, уточняется в сообщении кредитной организации.
«Решение о финансировании «Балтийского Лизинга» принято в рамках реализации стратегии банка по наращиванию кредитного портфеля в сегменте крупного корпоративного бизнеса. Мы рассматриваем партнерство с ГК «Балтийский Лизинг» как хорошую возможность доходного долгосрочного вложения в быстрорастущий сектор рынка с высоким кредитным качеством, — отмечает член правления, руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Виктор Николаев. — Мы высоко оценили лизинговый портфель компании, который состоит из контрактов с ликвидными объектами лизинга для клиентов разных сегментов рынка. Он хорошо диверсифицирован и обеспечивает высокую степень надежности и защиты инвестиций».
Напомним, в начале августа Федеральная антимонопольная служба России одобрила заявку банка «Траст» на приобретение 99,5% акций «Балтийского Лизинга». Комментируя это событие, рейтинговое агентство Fitch указало, что «смена собственника сняла бы унаследованные с предыдущих периодов риски для „Балтийского Лизинга“, связанные с распространением на компанию проблем со стороны ее в настоящее время слабых и обремененных долгом акционеров: „Открытие Холдинга“ (20%) и „Интерсервиса“ (79,5%)». Аналитики полагают, что ожидаемая передача доли в «Балтийском Лизинге» банку «Траст» фактически представляет собой урегулирование ранее существовавшего долга.
«Данная передача не вызывает обеспокоенности у Fitch, несмотря на намерение ЦБ создать фонд «плохих» активов на базе банка «Траст», поскольку «Балтийский Лизинг» сам по себе является хорошим активом, а нахождение «Балтийского Лизинга» в собственности банка «Траст» может быть временной мерой, и компания, вероятно, будет передана на настоящий момент прошедшему оздоровление банку «Открытие» или другому рыночному инвестору», — говорилось в обзоре.
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