Число буровых установок в США за неделю выросло до 1 048

Число нефтегазовых буровых установок в США за прошедшую неделю выросло на 4 единицы — до 1 048, сообщает нефтесервисная компания Baker Hughes.

Количество нефтяных установок выросло на 2 единицы — до 862 установок. Число газовых установок увеличилось на 2 единицы — до 184 установок.

В Канаде за прошедшую неделю количество нефтегазовых буровых установок сократилось на 1 единицу — до 228 установок. Число нефтяных установок снизилось на 2 единиц — до 151 установки, а количество газовых установок — выросло на 1 единицу, до 77 установок.