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Число буровых установок в США за неделю выросло до 1 048
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Число буровых установок в США за неделю выросло до 1 048 

Rambler News Service 33 минуты назад
Число нефтегазовых буровых установок в США за прошедшую неделю выросло на 4 единицы — до 1 048, сообщает нефтесервисная компания Baker Hughes.
Количество нефтяных установок выросло на 2 единицы — до 862 установок. Число газовых установок увеличилось на 2 единицы — до 184 установок.
В Канаде за прошедшую неделю количество нефтегазовых буровых установок сократилось на 1 единицу — до 228 установок. Число нефтяных установок снизилось на 2 единиц — до 151 установки, а количество газовых установок — выросло на 1 единицу, до 77 установок.
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