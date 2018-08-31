Цена на яблоки значительно выросла в столице

Конец августа — самая урожайная пора. Полки столичных магазинов завалены свежими фруктами и овощами. Изменились ли цены на них, узнала «Вечерка».

Согласно данным Росстата, средняя цена на фрукты в столице за последний месяц заметно повысилась.

Так, яблоки в июле стоили 122 рубля за килограмм, а в августе их ценник подскочил на 30–40 рублей.

И это вдвойне удивительно: именно в этом месяце соби— раются урожаи яблок, груш, персиков и слив и доставляются на полки магазинов.

— Статистика включает не только выращенные в России продукты, но и привозной товар, — пояснил эксперт-экономист Алексей Коренев

Стоимость импорта зависит от курса валюты, а рубль в последнее время сильно сдал позиции. Причем цена на отечественный продукт, считает эксперт, также выросла из-за падения курса рубля: в сельхозпроизводстве активно применяются техника и удобрения, купленные за границей.

Затраты на них включают в стоимость.

Надо же У славян была традиция приносить матери новорожденного малыша яблоко. Считалось, что это поможет ребенку набраться жизненной силы.