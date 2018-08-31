Аргентинское песо прервало многодневный обвал

Аргентинское песо в пятницу прервало длившийся одиннадцать торговых сессий обвал к доллару, пишет FT. Накануне аргентинская валюта достигла нового минимума в 41,36 песо за доллар после решения ЦБ страны поднять ставку сразу на 15 п.п. до 60% годовых. В день начала обвала 16 августа за доллар давали около 30 песо.

В пятницу аргентинская валюта отскочила от минимума на 4,5% до 36,88 песо за доллар. Аргентинское песо остается худшей по динамике валютой, утратив 50% стоимости с начала года.