Как американский бизнес использует Трампа

Президент США оказался очень удачным инструментом для безнаказанного нарушения международных норм, как в политике, так и в экономике и торговле. Последний пример: угроза Трампа развалить ВТО

Фактически — это даже не угроза. Американский президент ясно дал понять, что его не устраивают нынешние принципы функционирования Всемирной Торговой Организации. Выход он видит в том, чтобы эти принципы переписали под его диктовку.

ВТО, как и любое другое торговое соглашение в мире должно приносить прибыль США. Размер этой прибыли Трамп намерен определять сам.

Все кто встанет на пути извлечения этой прибыли, будут подвергнуты санкциям. Если кто-то будет получать больше прибыли, чем сами США — будут подвергнуты санкциям.

В правовом поле, Трамп признаёт только метод административного давления. Одна только реплика в адрес суда по торговым спорам ВТО, прозвучавшая в интервью Bloomberg , всё объясняет.

"В прошлом году мы начали выигрывать много процессов", — сообщил Трамп в интервью, и добавил — «Знаете почему? Потому что они знают, если мы не будем выигрывать, то я выйду из ВТО». Вот такое правосудие! Не важно, кто прав, а кто виноват. Выигрывать в суде должны США — простая логика. Тот же подход и в двусторонних отношениях с любой страной или даже целым Евросоюзом

Если президенту США кажется, что он в настоящий момент получает от сделки меньше чем партнёр или даже просто меньше, чем он хотел бы, значит, он в одностороннем порядке поменяет правила игры.

Не надо далеко ходить за примером. ЕС уступил нажиму из Вашингтона и согласился отменить ввозные пошлины на автомобили из США. Сейчас они составляют 10 процентов, тогда как аналогичная ставка в США — всего 2,5 процента.

Брюссель готов отказаться от своих денег и обнулить ставку. «Этого недостаточно», — говорит Трамп в интервью Bloomberg.

И не важно, кто находится по другую сторону переговорного стола — Китай, Россия, соседи в лице Мексики или Канады, или даже ЕС. Санкции найдутся для всех, и повод для них универсален. Все свои действия Трамп объясняет стремлением выполнить обещание перед избирателями и «сделать Америку снова сильной».

Биржи в США демонстрируют рост, как бы убеждая президента в его правоте.

Однако, эксперты смотрят немного дальше сиюминутной «ковбойской» дипломатии американского президента. В Минэкономразвития США утверждают, что американский бизнес, стоящий за всеми инициативами главы Белого дома, не допустит того, чтобы лодка ВТО перевернулась.

Хаос в торговле грозит США большими проблемами, чем те, которые можно обозначать и решать в рамках ВТО.