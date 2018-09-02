МИД Испании выразил сожаление в связи с прекращением помощи США Палестине

МАДРИД, 2 сентября. / ТАСС /. Власти Испании выразили сожаление в связи с решением США о прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье МИД Испании.

"Испания сожалеет и отвергает серьезное решение, объявленное Госдепартаментом США , полностью приостановить вклад в финансирование БАПОР", — отметили в ведомстве. По его информации, Мадрид «также отвергает обвинения в том, что БАПОР является запятнанной и неэффективной организацией».

"Критическое финансовое положение БАПОР, спровоцированное решением администрации [Дональда] Трампа, серьезно угрожает непрерывности важных программ в сфере здравоохранения, образования или продовольственной помощи, которые непосредственно приносят пользу палестинским беженцам на Ближнем Востоке", — уточнили в МИД Испании, добавив, что речь также идет о возможных последствиях для стабильности в регионе.

"Правительство Испании считает, что ЕС и его страны — члены должны предпринять дополнительные усилия для того, чтобы, насколько это возможно, компенсировать последствия принятия серьезного решения США", — говорится в сообщении МИД. По его данным, Испания «в ближайшие недели сделает внеочередной взнос в БАПОР».

В пятницу Госдепартамент объявил о решении полностью прекратить финансирование БАПОР. В Вашингтоне назвали модель работы и бюджетные практики агентства нерациональными. Как отмечается в заявлении американского внешнеполитического ведомства, взамен американские власти намерены рассмотреть новые модели и способы взаимодействия, в том числе «прямую помощь непосредственно от Соединенных Штатов и других партнеров».