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МИД Испании выразил сожаление в связи с прекращением помощи США Палестине
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МИД Испании выразил сожаление в связи с прекращением помощи США Палестине 

ТАСС + ещё 36 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МАДРИД, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Испании выразили сожаление в связи с решением США о прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье МИД Испании.
"Испания сожалеет и отвергает серьезное решение, объявленное Госдепартаментом США, полностью приостановить вклад в финансирование БАПОР", — отметили в ведомстве. По его информации, Мадрид «также отвергает обвинения в том, что БАПОР является запятнанной и неэффективной организацией».
"Критическое финансовое положение БАПОР, спровоцированное решением администрации [Дональда] Трампа, серьезно угрожает непрерывности важных программ в сфере здравоохранения, образования или продовольственной помощи, которые непосредственно приносят пользу палестинским беженцам на Ближнем Востоке", — уточнили в МИД Испании, добавив, что речь также идет о возможных последствиях для стабильности в регионе.
"Правительство Испании считает, что ЕС и его страны — члены должны предпринять дополнительные усилия для того, чтобы, насколько это возможно, компенсировать последствия принятия серьезного решения США", — говорится в сообщении МИД. По его данным, Испания «в ближайшие недели сделает внеочередной взнос в БАПОР».
В пятницу Госдепартамент объявил о решении полностью прекратить финансирование БАПОР. В Вашингтоне назвали модель работы и бюджетные практики агентства нерациональными. Как отмечается в заявлении американского внешнеполитического ведомства, взамен американские власти намерены рассмотреть новые модели и способы взаимодействия, в том числе «прямую помощь непосредственно от Соединенных Штатов и других партнеров».
БАПОР учреждено в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 8 декабря 1949 года для обеспечения помощи арабским беженцам из Палестины, потерявшим дома и средства к существованию в результате арабо-израильского конфликта 1948 года. Агентство стало преемником органа ООН по оказанию помощи палестинским беженцам, действовавшего в 1948-1950 годах и распределявшего помощь через добровольные организации, и является вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи. БАПОР защищает права палестинских беженцев, содействует им в получении образования, медицинского обслуживания, гуманитарной помощи и социальных услуг.
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