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США прекратили финансирование помогающего Палестине агентства ООН
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США прекратили финансирование помогающего Палестине агентства ООН 

Российская Газета + ещё 19 53 минуты назад
Фото: Российская Газета
Соединенные Штаты в пятницу полностью прекратили все финансирование агентства ООН, которое помогает палестинским беженцам. По оценке Reuters, это решение способно еще больше усилить напряженность между палестинским руководством и администрацией Дональда Трампа.
Пресс-секретарь госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что бизнес-модель и налоговая практика агентства Организации Объединенных Наций для помощи и работ (БАПОР) являются «необоснованной ошибкой».
"Администрация (США) внимательно рассмотрела этот вопрос и решила, что Соединенные Штаты не будут вносить дополнительные взносы в БАПОР", — заявила Науэрт.
В свою очередь представитель палестинского президента Махмуда Аббаса осудил это решение Белого дома как «грубое нападение на палестинский народ и нарушение резолюций ООН».
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