США прекратили финансирование помогающего Палестине агентства ООН

Соединенные Штаты в пятницу полностью прекратили все финансирование агентства ООН, которое помогает палестинским беженцам. По оценке Reuters , это решение способно еще больше усилить напряженность между палестинским руководством и администрацией Дональда Трампа

Пресс-секретарь госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что бизнес-модель и налоговая практика агентства Организации Объединенных Наций для помощи и работ (БАПОР) являются «необоснованной ошибкой».

"Администрация (США) внимательно рассмотрела этот вопрос и решила, что Соединенные Штаты не будут вносить дополнительные взносы в БАПОР", — заявила Науэрт.