В Израиле приветствовали решение США прекратить помощь палестинским беженцам 

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сентября. /ТАСС/. Министр по делам разведслужб Израиля Исраэль Кац приветствовал решение США о прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Соответствующее заявление министр опубликовал в субботу в Twitter.
"Я приветствую решение президента США прекратить финансирование БАПОР — организации, увековечившей проблему палестинских беженцев", — написал Кац. Он назвал этот шаг администрации США «трезвым взглядом на создавшуюся ситуацию и выражением поддержки позиции Израиля, категорически отрицающего право на возвращение палестинцев».
В пятницу Госдепартамент объявил о решении полностью прекратить финансирование БАПОР. В Вашингтоне назвали модель работы и бюджетные практики агентства нерациональными. Как отмечается в заявлении американского внешнеполитического ведомства, взамен американские власти намерены рассмотреть новые модели и способы взаимодействия, в том числе «прямую помощь непосредственно от Соединенных Штатов и других партнеров».
БАПОР учреждено в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 8 декабря 1949 года для обеспечения помощи арабским беженцам из Палестины, потерявшим дома и средства к существованию в результате арабо-израильского конфликта 1948 года. Агентство стало преемником органа ООН по оказанию помощи палестинским беженцам, действовавшего в 1948-1950 годах и распределявшего помощь через добровольные организации, и является вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи. БАПОР защищает права палестинских беженцев, содействует им в получении образования, медицинского обслуживания, гуманитарной помощи и социальных услуг.