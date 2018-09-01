Folha (Бразилия): Российский рынок свинины вот-вот откроет двери

Россия стремится к самообеспеченности и вскоре должна вступить в конкуренцию с другими странами по экспорту животного белка.

Бразильские производители свинины ожидают снятия запрета на поставки своей продукции в Россию; в прошлом году на долю российского рынка приходилось 40% бразильского экспорта.

Этот сценарий вполне вероятен, однако за последнее время российский рынок успел сильно измениться. Запрет, введенный в конце прошлого года в отношении бразильского мяса, совпал по времени с прекращением закупок на других крупных рынках, например, в Европейском союзе

В последние годы русские стремятся к повышению уровня самообеспеченности, которая, по прогнозам, будет полностью гарантирована к 2020 году. В настоящее время этот показатель приближается к 90%.

В целях стимулирования сектора правительство предоставляло субсидии, кредиты и налоговые послабления, управляло импортными квотами и способствовало проведению исследований. Результатом стало улучшение генетики, повышение производительности и общий рост производства.

Только в первую половину 2010-х годов эти инвестиции достигли двух миллиардов долларов. Благодаря технологиям, кредитам и высокому внутреннему спросу ввиду повышения доходов свиноводство в России вышло на новый уровень.

Производство, которое в 2000 году составляло 1,5 миллиона тонн, в нынешнем году достигнет 3,1 миллиона. Вследствие этого, по прогнозам Министерства сельского хозяйства США, импорт, составлявший один миллион тонн, к 2018 снизится до 200 тысяч.

Растущее потребление свинины уже достигло 3,2 миллиона тонн, между тем российские производители беспокоятся о возможном избытке производства. Велика вероятность того, что в ближайшие годы будут запущены крупные проекты с объемом инвестиций, равным примерно 2,5 миллиарда долларов США, что только повысит уровень предложения этого мяса на внутреннем рынке.

Теперь России необходимо найти рынки сбыта для этих излишков, что будет непросто главным образом потому, что Соединенные Штаты, Канада, Европейский союз и Бразилия также увеличивают свое производство свинины.

Однако близость России к азиатским рынкам дает ей целый ряд преимуществ, которыми она уже пользуется сегодня в области экспорта. Гонконг и Украина являются двумя основными рынками российского сбыта.

Когда русские снимут запрет, Бразилия не только найдет российский рынок менее зависимым от свинины, но и обретет в его лице нового конкурента.

Как говорит Рикардо Сантин (Ricardo Santin) из ABPA (Бразильской ассоциации животного белка), Россия была хорошим партнером, но теперь она должна стать частью общего рынка.