В Курске пройдет всероссийская спортивная акция

Центральным событием акции «Я выбираю спорт!» станет месячник уличного баскетбола.

Курская область с 2014 года активно участвует в проведении всероссийской акции «Я выбираю спорт!». В 2017 году наш регион вошел в число победителей на федеральном уровне. В этом году центральным событием акции станет проведение месячника уличного баскетбола, который будет проходить с 1 по 30 сентября на территории Курского государственного цирка (ул. А. Невского, 4) ежедневно с 16-00. По итогам проведения игр будут вручены сувениры и подарки. 14 сентября в 17-00здесь же пройдет спортивно-цирковой праздник, где баскетболистки «Динамо» проведут мастер-класс.