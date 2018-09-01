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В Курске пройдет всероссийская спортивная акция
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В Курске пройдет всероссийская спортивная акция 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Центральным событием акции «Я выбираю спорт!» станет месячник уличного баскетбола.
Курская область с 2014 года активно участвует в проведении всероссийской акции «Я выбираю спорт!». В 2017 году наш регион вошел в число победителей на федеральном уровне. В этом году центральным событием акции станет проведение месячника уличного баскетбола, который будет проходить с 1 по 30 сентября на территории Курского государственного цирка (ул. А. Невского, 4) ежедневно с 16-00. По итогам проведения игр будут вручены сувениры и подарки. 14 сентября в 17-00здесь же пройдет спортивно-цирковой праздник, где баскетболистки «Динамо» проведут мастер-класс.
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