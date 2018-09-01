18 фельдшерско-акушерских пунктов открылись в МО

На территории Подмосковья открылись 18 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

Пункты появились в восьми муниципалитетах: Воскресенске, Зарайске, Кашире, Коломне, Луховицах, Ногинске, Шатуре и в Серебряных Прудах. На из возведение из регионального бюджета было потрачено более 215 миллионов рублей.

Всего до конца текущего года в Московской области должно появиться не менее 100 фельдшерско-акушерских пункта, каждый из которых предполагает наличие встроенного жилья для медицинских работников. Осталось ввести в эксплуатацию 83 ФАПа до 1 января 2019 года.

Уже задан новый план — построить 69 новых пунктов в период с 2019 по 2024 годы.