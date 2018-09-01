Как фондовый рынок повлиял на промышленный подъем XIX века

Москва, 31 августа — «Вести. Экономика» Как оценить влияние фондового рынка на промышленный подъем в России? Достаточно отметить тот факт, что с его помощью финансировалась индустриализация XIX века. Очерк об истории фондового рынка подготовлен инвестиционной компанией «АТОН».

За последнее десятилетие XIX века в России выпуск промышленной продукции вырос в два раза, добыча каменного угля — в три, по добыче нефти страна вышла на первое место в мире. Промышленный подъем стал возможным благодаря массовому появлению акционерных обществ, усилению роли биржи и привлечению иностранных капиталов в страну.

Как крестьянская реформа была бы невозможна без выкупных бумаг, так промышленный подъем — без акционерных обществ. Менее чем за 10 лет в России начали свою деятельность более тысячи русских и иностранных компаний.

Развивается тяжелая промышленность на юге России, горная промышленность — на Урале, строятся новые машиностроительные заводы в Петербурге и Москве, начинается разработка нефтяных месторождений в районе Грозного. Кроме того, появляются фирмы, способствующие распространению новых технологий (включая электричество), улучшается система розничной торговли, обновляется коммунальное хозяйство в больших и малых городах.

Для организации современного крупного производства предпринимателям уже не хватает собственного капитала. При этом существуют инвесторы, готовые вложить свои деньги в более выгодные ценные бумаги, нежели низкодоходный государственный долг. А введенный в 1897 году по инициативе Витте «золотой стандарт» привлек в страну значительное количество иностранных предпринимателей, которых до этого отпугивала нестабильность российского рубля.

Какими были акционерные компании того времени? Главную роль в управлении играли владельцы контрольного пакета акций. Акции в среднем стоили от 100 до 250 рублей и свободно обращались на бирже. Для сравнения, в начале ХХ века средняя зарплата фабричного рабочего в России была 250 рублей в год, оклад ординарного профессора императорского университета составлял 3000 рублей в год. Иными словами, акции были дороги.

«Золотой стандарт» Витте

Курс акций находился в прямой зависимости от размеров выплачиваемых обществом дивидендов. Однако прибыль от роста или падения курса акций подчас намного превышала дивиденд и привлекала тысячи любителей быстрого обогащения. Акции, как и сегодня, делились на обыкновенные и привилегированные. Кроме акционерных обществ были паевые товарищества, паи которых стоили от 500 рублей до нескольких тысяч и часто были именными.

К примеру, в тот период было создано Общество Верхних Торговых Рядов на Красной Площади в Москве. Именно оно в 1890–1893 годах построило огромный торговый комплекс, который занял целый квартал между улицами Никольская и Ильинка. Позже аналогичные здания были возведены Обществом между Ильинкой и Варваркой и за Варваркой.

Акционерный капитал при учреждении Общества был равен 9,4 млн рублей и разделялся на 94 105 акций по 100 рублей. К строительству Общество привлекло свыше 50 фирм и предпринимателей. Новое здание Верхних торговых рядов, выходившее фасадом на Красную площадь, стало крупнейшим торговым помещением в России того времени. Магазины в нем арендовали свыше 160 фирм и частных лиц, они платили Обществу за аренду до 500 000 в год. Ежегодные обороты Общества доходили до 1 млн рублей, чистая прибыль — до 400 000. Как вы догадались, речь идет о сегодняшнем Торговом доме ГУМ.

Среди ведущих промышленных фирм в Российской империи, возникших в последнее десятилетие XIX века, можно назвать сразу несколько: Донецко-Юрьевское металлургическое общество (учреждено в 1895 году) и Русское общество машиностроительных заводов Гартмана (учреждено в 1896 году). Оба эти предприятия относятся к наиболее активно развивавшейся отрасли — машиностроения, где биржа предоставила им новые возможности привлечения средств. В частности, деятельность крупнейших промышленных предприятий обеспечивалась, в том числе, участием иностранного капитала. В первое были привлечены бельгийские инвесторы, второе было фактически российско-немецким предприятием. Акции обществ котировались на Парижской и Брюссельской биржах. Оба предприятия были крупнейшими в своих отраслях, оба были национализированы в период советской власти.

Благодаря посредничеству биржи отечественные и иностранные капиталы устремились в бумаги акционерных обществ. В итоге на долю акционерно-паевых компаний в начале XX века приходилось около 88% основных капиталов торгово-промышленных предприятий. Фондовая биржа стала своеобразным эпицентром хозяйственной жизни России, без которого нельзя представить развитие экономики конца XIX — начала XX вв.