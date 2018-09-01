12 и 13 сентября инвесторов приглашают на Форум частного капитала в …

С программой Форума можно ознакомиться на сайте.

Ключевые темы Форума частного капитала в 2018 году:

Мировые тренды управления частным капиталом

Новые вызовы для Private Banking в России

Мировые тренды в налогообложении и обмене информацией

Структурирование активов

Инвестиции в недвижимость

Программы экономического гражданства

Инвестиции в криптовалюту

Будущие возможности использования криптовалют

Аудитория IV Форума частного капитала в Санкт-Петербург — это более 250 участников: провайдеров международных финансовых услуг и управляющих российских банков, семейных офисов, ведущих юридических фирм, инвестиционных, консалтинговых компаний.

IV Форум частного капитала в Санкт-Петербурге:

Значимое мероприятие года, которое собирает ведущих экспертов в сфере налогообложения, управления капиталом, экономического гражданства, инвестиций и защиты активов

Закрытый доступ к самой последней информации о глобальных трендах Private Banking и обсуждению актуальных вопросов в кругу лидеров рынка

Традиционное место встречи для community рынка Private Wealth. Компания-организатор ежегодно проводит Форум частного капитала в Москве, начиная с 2011 года. Постоянные участники называют Форум обязательным к посещению всеми поставщиками финансовых услуг, которые ведут активную деятельность в России.

Самый высокий уровень аудитории и организации мероприятия. Аудитория Форума наполовину состоит из управляющих партнеров и директоров компаний.

Организатор IV Форума Частного Капитала — компания Hansa Fincon, предоставляющая маркетинговые и консалтинговые услуги финансовым компаниям. Компания ежегодно проводит мероприятия, направленные на развитие рынка Private Wealth, в России, Белоруссии и Испании.

Вопросы по участию:

ksenia@hansafincon.com +7 903 961 26 97