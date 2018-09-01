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12 и 13 сентября инвесторов приглашают на Форум частного капитала в …
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12 и 13 сентября инвесторов приглашают на Форум частного капитала в … 

Prian.ru 30 минут назад
Фото: Prian.ru
С программой Форума можно ознакомиться на сайте.
Ключевые темы Форума частного капитала в 2018 году:
Мировые тренды управления частным капиталом
Новые вызовы для Private Banking в России
Мировые тренды в налогообложении и обмене информацией
Структурирование активов
Инвестиции в недвижимость
Программы экономического гражданства
Инвестиции в криптовалюту
Будущие возможности использования криптовалют
Аудитория IV Форума частного капитала в Санкт-Петербург — это более 250 участников: провайдеров международных финансовых услуг и управляющих российских банков, семейных офисов, ведущих юридических фирм, инвестиционных, консалтинговых компаний.
IV Форум частного капитала в Санкт-Петербурге:
Значимое мероприятие года, которое собирает ведущих экспертов в сфере налогообложения, управления капиталом, экономического гражданства, инвестиций и защиты активов
Закрытый доступ к самой последней информации о глобальных трендах Private Banking и обсуждению актуальных вопросов в кругу лидеров рынка
Традиционное место встречи для community рынка Private Wealth. Компания-организатор ежегодно проводит Форум частного капитала в Москве, начиная с 2011 года. Постоянные участники называют Форум обязательным к посещению всеми поставщиками финансовых услуг, которые ведут активную деятельность в России.
Самый высокий уровень аудитории и организации мероприятия. Аудитория Форума наполовину состоит из управляющих партнеров и директоров компаний.
Организатор IV Форума Частного Капитала — компания Hansa Fincon, предоставляющая маркетинговые и консалтинговые услуги финансовым компаниям. Компания ежегодно проводит мероприятия, направленные на развитие рынка Private Wealth, в России, Белоруссии и Испании.
Вопросы по участию:
ksenia@hansafincon.com  +7 903 961 26 97
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