«Они не дорогие»: Депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко носит часа 2,7 млн рублей 

«Не беспокойтесь, часы не дорогие»
На руке депутата Государственной Думы от Волгоградской области Анны Кувычко заметили часы швейцарской фирмы Franck Muller ref. 6850, стоимостью около 2 700 000 тысяч рублей.
На фотографии, размещённой на сайте Волгоградской областной думы, кресло которой занимала Анна Александровна, избиратели депутата Госдумы от региона усмотрели дорогостоящие часы.
Помощник депутатши сравнил презентабельные часы с китайскими кроссовками
Официальный комментарий о том, откуда у народной избранницы появились часы престижного бренда, Анна Кувычко дать отказалась. Но её помощник Константин отметил, что это подарок, который Анна Кувычко носит уже много лет.
— Не беспокойтесь, часы не дорогие. Это давнишний подарок, но чей я сказать не могу. — сообщил V1.ru помощник Анны Кувычко.
Такие часы Анна Кувычко носит со времён своей работы в областной думе
На прямой вопрос, о стоимости более 42 тысяч долларов наручных часов, Константин ответил уклончиво, сравнив их с китайскими кроссовками.
— Вы знаете, у меня знакомый живёт в Китае. Он говорит, что настоящие китайские кроссовки можно купить за 42 тысячи рублей. Хорошая китайская подделка стоит 25 тысяч рублей. Средняя китайская подделка обойдётся в 12 тысяч рублей, а совсем Китай — 1500 рублей. — пояснил помощник Анны Кувычко.