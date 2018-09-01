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«Они не дорогие»: Депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко носит часа 2,7 млн рублей
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«Они не дорогие»: Депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко носит часа 2,7 млн рублей 

v1.ru 52 минуты назад
Фото: v1.ru
«Не беспокойтесь, часы не дорогие»
На руке депутата Государственной Думы от Волгоградской области Анны Кувычко заметили часы швейцарской фирмы Franck Muller ref. 6850, стоимостью около 2 700 000 тысяч рублей.
На фотографии, размещённой на сайте Волгоградской областной думы, кресло которой занимала Анна Александровна, избиратели депутата Госдумы от региона усмотрели дорогостоящие часы.
Помощник депутатши сравнил презентабельные часы с китайскими кроссовками
Официальный комментарий о том, откуда у народной избранницы появились часы престижного бренда, Анна Кувычко дать отказалась. Но её помощник Константин отметил, что это подарок, который Анна Кувычко носит уже много лет.
— Не беспокойтесь, часы не дорогие. Это давнишний подарок, но чей я сказать не могу. — сообщил V1.ru помощник Анны Кувычко.
Такие часы Анна Кувычко носит со времён своей работы в областной думе
На прямой вопрос, о стоимости более 42 тысяч долларов наручных часов, Константин ответил уклончиво, сравнив их с китайскими кроссовками.
— Вы знаете, у меня знакомый живёт в Китае. Он говорит, что настоящие китайские кроссовки можно купить за 42 тысячи рублей. Хорошая китайская подделка стоит 25 тысяч рублей. Средняя китайская подделка обойдётся в 12 тысяч рублей, а совсем Китай — 1500 рублей. — пояснил помощник Анны Кувычко.
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