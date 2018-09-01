Tencent подешевел на $20 млрд из-за борьбы с близорукостью

Рыночная стоимость Tencent Holdings на торгах 31 августа потеряла $20 млрд после выпуска новых предписаний министерства образований КНР касаемо онлайн-игр. Об этом сообщило агенство Reuters.

Министерство образования Китая ввело ограничения, чтобы уменьшить распространение близорукости среди детей. Чиновники попросили Государственную администрацию радио и телевидения (SART), которая также является регулятором на рынке компьютерных игр, ограничить время, которое дети могут проводить за компьютерными играми. Кроме того, SART сократит количество выпускаемых онлайн-игр. По планам чиновников, меры уменьшат количество близоруких на 5% к 2023 году.

Tencent — китайский холдинг, дочерние компании которого работают в сфере электронных развлечений. Ему принадлежат доли в Riot Games, Epic Games, Ubisoft, Supercell и Activision Blizzard. В январе рыночная стоимость Tencent составляла $500 млрд, но в сентябрю снизилась до $340 млрд