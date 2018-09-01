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Производство пищевой продукции выросло на 2,6 млрд рублей в регионе
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Производство пищевой продукции выросло на 2,6 млрд рублей в регионе 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixbay.comПроизводство пищевой продукции выросло на 2,6 млрд рублей в регионе2,6 млрд рублей составил рост отгрузки продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской областиза январь-июль 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов. По данным ведомства, обеспечен рост объемов производства говядины, свинины, баранины, рыбы, сыров, круп, кондитерских изделий.
Как добавили в региональном минсельхозе, предприятиями отрасли за указанный период произведено и отгружено продукции на сумму 60,3 млрд рублей. Индекс физического объема производства пищевых продуктов за указанный периодсоставил 101,6%, по производству напитков — 111,8%.
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