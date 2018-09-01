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Несырьевой экспорт из России в Индию в первом полугодии вырос на 64%
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Несырьевой экспорт из России в Индию в первом полугодии вырос на 64% 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Несырьевой неэнергетический экспорт из России в Индию устойчиво растет, в первом полугодии 2018 года он вырос на 64% и составил $2,6 млрд — это 66% общего объема экспорта. Об этом сообщил в субботу ТАСС торговый представитель России в Индии Ярослав Тарасюк.
"Сохраняется высокая диверсификация торговой корзины российского экспорта в Индию, в нем растет доля несырьевого неэнергетического экспорта, рассчитываемого по методологии АО «Российский экспортный центр». В первом полугодии 2018 года в Индию было поставлено такой продукции на сумму $2,6 млрд, что составило 66% от общего объема экспорта из России в эту страну. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года российский несырьевой неэнергетической экспорт вырос более чем на $1 млрд, то есть, на 64,1%", — сказал Тарасюк.
Он отметил, что всего, согласно данным ФТС России, товарооборот между РФ и Индией за первое полугодие вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 31% и составил $5,45 млрд, в том числе российский экспорт увеличился на 44% — до $3,9 млрд, а импорт — на 6,7% до $1,55 млрд
По данным торгпредства, в первые шесть месяцев 2018 года основная доля поставок из России в Индию пришлась на продукцию машиностроения — $904,5 млн, это 23,2% экспорта, тогда как в первом полугодии 2017 на нее приходилось 16,2%.
"Президент России Владимир Путин определил международную кооперацию и экспорт в качестве одной из главных целей развития России до 2024 года и поставил задачу увеличения несырьевого неэнергетического экспорта России до $250 млрд, в том числе продукции машиностроения — $50 млрд в год. Перед российскими торгпредствами стоит задача обеспечения роста российского экспорта в страны, в которых они располагаются. Эта задача упрощается, если на этот счет имеются соответствующие двусторонние обязательства стран. В частности, лидеры России и Индии договорились о совместных действиях для наращивания взаимной торговли до $30 млрд к 2025 году", — отметил Тарасюк.
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