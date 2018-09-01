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В КНР одобрили поправку о повышении минимального порога для личного подоходного налога
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В КНР одобрили поправку о повышении минимального порога для личного подоходного налога 

Прайм 45 минут назад
ПЕКИН, 1 сен — ПРАЙМ. Высший законодательный орган Китая одобрил принятие новой поправки к закону о налогообложении физических лиц, согласно которой минимальный порог обложения подоходным налогом будет повышен с 3,5 тысяч юаней (около 513 долларов) до 5 тысяч юаней (около 735 долларов) в месяц.
Сессия постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей проводится раз в два месяца, последняя пятидневная сессия завершилась в пятницу принятием и подписанием ряда поправок к действующему законодательству страны.
Как отмечается в заявлении на сайте Госсовета КНР, «целью принятия поправки является сокращение налоговой нагрузки на физлиц, увеличение доходов населения и повышение уровня потребления». Поправка вступит в силу 1 октября этого года.
Отмечается, что в связи с тем, что средний объем потребительских расходов на душу населения в китайских городах составляет 4,2 тысячи юаней (около 620 долларов), власти приняли решение повысить минимальный порог обложения подоходным налогом до 5 тысяч юаней. По мнению законодателей, это «не только покрывает расходы населения, но и оставляет возможность для дальнейшего наращивания потребительских расходов».
Помимо прочего, поправка предусматривает добавку специальных вычетов из суммы дохода, подлежащей налогообложению, на такие расходы как образование детей, продолжение образования, лечение серьезных заболеваний, проценты по ипотеке за жилье. Отмечается, что подобные вычеты впервые включены в систему взимания налога на доходы физических лиц в КНР. Эта часть поправки вступит в силу с 1 января 2019 года.
Эти меры сократят налоговые поступления в бюджет страны на 320 миллиардов долларов юаней в год (46,9 миллиардов долларов).
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