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Главред (Украина): Эксперт объяснил, почему не стоит надеяться на скорое падение режима Путина
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Главред (Украина): Эксперт объяснил, почему не стоит надеяться на скорое падение режима Путина 

ИноСМИ 37 минут назад
Фото: ИноСМИ
США и страны Западной Европы действительно опасаются неконтролируемого распада РФ, полагает доктор экономических наук.
Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, доктор экономических наук Эрик Найман считает, что не нужно надеяться на скорое падение в Российской Федерации режима президента Владимира Путина, запас прочности у власти страны еще большой.
Пока нефть стоит более 40 долларов, путинский режим будет спокойно существовать, рассказал эксперт во время чата на «Главреде».
«Запас прочности у российской власти еще большой. И не нужно надеяться на скорую смену режима в России. Россияне гораздо больше склонны терпеть плохое управление, поэтому только очень большие ошибки властей могут вывести людей на протесты», — отметил он.
По словам собеседника, пока власти РФ такие ошибки не допускают. «Пример пенсионной реформы показывает, что россияне протестуют по-тихому и согласны терпеть дальше», — добавил Найман.
«Пока нефть дороже 40 долларов, путинский режим будет спокойно существовать. Вот если нефть подешевеет до 10-20 долларов, тогда могут повториться события времен распада СССР. То есть вопрос не санкций, а цен на нефть», — полагает эксперт.
Доктор экономических наук заявил, что и США, и страны Западной Европы действительно опасаются неконтролируемого распада России, поскольку в руках новых региональных элит могут оказаться большие запасы как ядерного, так и химического оружия, которые Запад не сможет контролировать. «Украине также этого стоит опасаться», — подчеркнул эксперт.
Ранее инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса говорил «Главреду», что крах РФ необходим Украине, но вряд ли нужен глобальным игрокам, поскольку «никому не хочется видеть 20 новых халифатов с ядерной бомбой».
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