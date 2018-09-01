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Китайский авторынок показал отрицательную динамику
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Китайский авторынок показал отрицательную динамику 

Car.ru 41 минуту назад
Фото: Car.ru
Аналитика авторынка Китая за июль месяц показала, что в указанном периоде произошел обвал продаж почти что на пять процентов.
Как для такого региона, так это довольно серьезно. Однако, не смотря на июльские «пробелы», в целом с начала года тенденция сохраняет положительное направление, показав прирост 3,5% (около 16 млн ед.).
Среди наиболее популярных автобрендов называют Volkswagen. Второй показатель у местного автобренда Geely (+32%).
Номер три в рейтинге популярности у китайских автолюбителей японский автопроизводитель Toyota. По вышеуказанным компаниям прослеживается положительная динамика.
Чего никак нельзя сказать про американский автобренд Ford, чьи продажи в Китае снизились на 40%. Скорее всего — это последствия противостояния в т.н. «торговой войне» Китая и США.
По мнению автоэкспертов, проседание рынка в июле — это разовый случай и ситуация выровняется уже в августе. Далее будет наблюдаться стабильный рост.
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