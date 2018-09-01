Китайский авторынок показал отрицательную динамику

Аналитика авторынка Китая за июль месяц показала, что в указанном периоде произошел обвал продаж почти что на пять процентов.

Как для такого региона, так это довольно серьезно. Однако, не смотря на июльские «пробелы», в целом с начала года тенденция сохраняет положительное направление, показав прирост 3,5% (около 16 млн ед.).

Среди наиболее популярных автобрендов называют Volkswagen. Второй показатель у местного автобренда Geely (+32%).

Номер три в рейтинге популярности у китайских автолюбителей японский автопроизводитель Toyota. По вышеуказанным компаниям прослеживается положительная динамика.

Чего никак нельзя сказать про американский автобренд Ford , чьи продажи в Китае снизились на 40%. Скорее всего — это последствия противостояния в т.н. «торговой войне» Китая и США.

По мнению автоэкспертов, проседание рынка в июле — это разовый случай и ситуация выровняется уже в августе. Далее будет наблюдаться стабильный рост.