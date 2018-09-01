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Якутия изыскала более 12 млрд руб на первоочередные задачи региона — Николаев
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Якутия изыскала более 12 млрд руб на первоочередные задачи региона — Николаев 

Прайм 44 минуты назад
ЯКУТСК, 1 сен /ПРАЙМ/. Якутии удалось изыскать более 12 миллиардов рублей на первоочередные задачи региона, в том числе 10 миллиардов — дивиденды акционерной компании «Алроса», заявил врио главы региона Айсен Николаев в эфире телеканала ГТРК «Саха».
Якутия близка к достижению сбалансированности бюджета, дефицит которого на 1 апреля 2018 года составлял около 15 миллиардов рублей.
По словам врио главы, путем перераспределения внутренних резервов бюджета правительству удалось изыскать 2,5 миллиарда рублей на обеспечение роста заработной платы работников бюджетной сферы.
Кроме того, дополнительные возможности появились с утверждением новой схемы выплат дивидендов от «Алросы».
"Большую помощь республике оказали акционерная компания «Алроса» и правительство Российской Федерации, утвердив новую схему выплаты дивидендов. Если раньше дивиденды от компании получали один раз в год, то с этого года компания переходит на выплату дивидендов раз в полгода. Эта система этим летом была нами согласована и принята", — сказал Айсен Николаев.
Тем не менее, как отметил руководитель региона, в бюджете республики остается потребность в 3-4 миллиардах рублей для нормального выхода из ситуации.
"Но до конца года мы справимся с этой задачей совместно с районами и крупными компаниями", — добавил он.
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