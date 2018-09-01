«Роснефть» с декабря начнет поставки нефти на НПЗ Госнефтекомпании Азербайджана в Турции

БАКУ, 1 сентября. / ТАСС /. "Роснефть" и Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) подписали в субботу контракт о начале поставок с декабря 2018 года сырья на принадлежащий ГНКАР нефтеперерабатывающий завод Star в Турции. В течение года планируется поставить 1 млн т углеводородов. Об этом сообщила пресс-служба ГНКАР.

"В рамках официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию подписан контракт между ПАО «НК „Роснефть“ и Государственной нефтяной компанией Азербайджана, который предусматривает поставки российской нефти на принадлежащий ГНКАР нефтеперерабатывающий завод Star в Турции», — отмечается в сообщении.

Контракт был заключен на основании условий рамочного соглашения о поставках нефти, подписанного 23 августа. «Начиная с декабря 2018 года, согласно условиям контракта, в течение года планируется поставить 1 млн т нефти», — информировала пресс-служба.

Он добавила, что контракт «свидетельствует о расширении взаимовыгодного сотрудничества двух компаний и создаст гарантии для стабильной загрузки нефтеперерабатывающих объектов ГНКАР в Турции».

НПЗ Star расположен вблизи турецкого города Измир, находящегося на берегу Эгейского моря. Планируется ввести завод в действие в октябре этого года. Его перерабатывающие мощности составят 10 млн т в год.