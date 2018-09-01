Ещё
«Роснефть» с декабря начнет поставки нефти на турецкий НПЗ Госнефтекомпании Азербайджана
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.73
$
67.83
79.10
78.85
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.50
77.00
Индексы и котировки Brent
77.42
+0.00 Золото
1201.33
+0.00 РТС
1092.29
–0.26
Динамика валют
EUR / USD
31.08
1.1603
+0.0166
19.08
1.1437
30.08
26.08
21.08

«Роснефть» с декабря начнет поставки нефти на турецкий НПЗ Госнефтекомпании Азербайджана 

Прайм 1 час назад
БАКУ, 1 сен /ПРАЙМ/. "Роснефть" начиная с 1 декабря 2018 года в течение года поставит 1 миллион тонн нефти турецкому нефтеперерабатывающему заводу Star Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР, SOCAR), сообщает ГНКАР.
Соответствующий контракт подписали президент ГНКАР Ровнаг Абдуллаев и глава «Роснефти» Игорь Сечин.
"Документ подписан на основе заключенного между сторонами 23 августа 2018 года рамочного соглашения. Согласно условиям контракта, с 1 декабря 2018 года в течение одного года на НПЗ поступит 1 миллион тонн нефти", — сообщили в ГНКАР.
Запуск НПЗ Star запланирован на октябрь 2018 года. Перерабатывающая мощность НПЗ составит 10 миллионов тонн продукции в год. Завод планирует перерабатывать такие сорта нефти, как Azeri Light, Kerkuk и Urals. На заводе будут производиться нафта, дизельное топливо с ультранизким содержанием серы, авиационный керосин, нефтяной кокс, сжиженный газ и другие продукты. НПЗ не будет производить бензин и мазут.
Прайм: последние новости
Рубль уверенно растет к доллару и евро на улучшении рыночных настроений Российский рынок акций растет в начале торгов по основным индексам Биржи Европы в минусе на угрозах Трампа и торговых опасениях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аналитики рассказали, когда рубль начнет дорожать5
«Пятерочка» решила нажиться на пенсионерах
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Мировая экономика в шаге от катастрофы61
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США610
Видео
07:48
Россия побьет очередной экономический рекорд
Экономика
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
05:09
Кредит на школу: россияне влезли в долги
Личный счет Статьи
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
01:31
Пенсии повысят с 1 января
Личный счет Экономика
24:30
Деньги утекают из России
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
00:54
Россияне готовят детей к школе за ползарплаты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение