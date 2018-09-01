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Явлинский составил список дел Путина в первые сто дней президентского срока
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Явлинский составил список дел Путина в первые сто дней президентского срока 

Свободные новости 48 минут назад
Фото: Свободные новости
Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский подвел итоги первых ста дней Владимира Путина на посту президента в ходе нового срока. Политик отметил, что «по первым ста дням можно во многом судить о том, что будет происходить в стране».
Список включает в себя 15 пунктов, первые три из которых — повышение пенсионного возраста граждан, повышение НДС до 20% и увеличение пошлин на загранпаспорта и водительские права.
Кроме того, Путин «получил новые полномочия, позволяющие скрывать информацию о ряде компаний, связанную с внешнеторговой деятельностью, несмотря на действующий закон о госкорпорациях», а также «Воссоздал в Министерстве обороны России Главное военно-политическое управление, на которое возлагаются функции идеологической обработки солдат и офицеров», отмечает Явлинский.
Он напомнил, что сразу после инаугурации Путин подписал «майский указ», который, по мнению политика, никак не просчитан и обоснован финасово.
«На реализацию этих«добрых пожеланий»денег нет: правительству не хватает 8 трлн рублей. Поэтому повысят налоги — НДС с 18 до 20%, вырастут цены, увеличится пенсионный возраст, снизятся реальные доходы, вырастет инфляция и сохранятся повышенные ставки кредитования, снизится потребительский спрос и усилится давления на курс рубля. Так что, майские указы президента оплатят в итоге сами же россияне», — отмечает Явлинский.
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