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В Таганроге самый большой рынок оказался под угрозой закрытия
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В Таганроге самый большой рынок оказался под угрозой закрытия 

Деловое сообщество 1 час назад
По итогам совместной проверки прокуратуры и специалистов регионального управления Роспотребнадзора в Таганроге могут закрыть Центральный рынок. В ходе мероприятий были выявлены нарушения оформления документов. В частности у торгующих не было необходимых бумаг, а продукция перед продажей не проходила необходимую проверку.
Рынок, проработавший более 200 лет, может закрыться, если до 4 сентября нарушения не будут ликвидированы. В этом случае сотни продавцов и работники останутся без работы и торговых площадей для реализации своего товара.
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