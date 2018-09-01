В Таганроге самый большой рынок оказался под угрозой закрытия

По итогам совместной проверки прокуратуры и специалистов регионального управления Роспотребнадзора в Таганроге могут закрыть Центральный рынок. В ходе мероприятий были выявлены нарушения оформления документов. В частности у торгующих не было необходимых бумаг, а продукция перед продажей не проходила необходимую проверку.

Рынок, проработавший более 200 лет, может закрыться, если до 4 сентября нарушения не будут ликвидированы. В этом случае сотни продавцов и работники останутся без работы и торговых площадей для реализации своего товара.