20 отличных товаров с распродажи AliExpress, парочку заказал

20 отличных товаров с распродажи AliExpress, парочку заказалВ конце лета продавцы с AliExpress распродают товары с хорошими скидками. Самое время заказать себе что-то нужное.

Не забывайте заглядывать в наш Telegram, туда попадают самые крутые штуки.

Как извлечь максимум из этой подборки?

Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. С помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.

Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.

Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.

Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн М.видео , Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.

Просто регистрируйся и зарабатывай на своих покупках.

1. Рюкзак для гаджетов

Доступный аналог знаменитого Bobby.

Цена: 1 186 руб., купить с кэшбеком

2. Wi-Fi ретранслятор

Поможет расширить зону покрытия Wi-Fi.

Цена: от 481 руб., купить с кэшбеком

3. Подогрев сидений в авто

Зимой будет очень комфортно.

Цена: от 889 руб., купить с кэшбеком

4. Набор инструментов

Кусачки, плоскогубцы и пассатижи.

Цена: от 889 руб., купить с кэшбеком

5. Пара раций

Дальнобойные компактные рации с большой автономностью.

Цена: от 1 837 руб., купить с кэшбеком

6. Оригинальный ночник

Светильник с эффектом объемной голограммы.

Цена: 1 161 руб., купить с кэшбеком

7. Док для HDD Позволяет быстро подключать накопители к компьютеру.

Цена: 1 110 руб., купить с кэшбеком

8. Дорожная бритва

Заряжается от USB.

Цена: 535 руб., купить с кэшбеком

9. Диспенсер для домашних животных

Пригодится, когда уезжаете надолго.

Цена: 1 123 руб., купить с кэшбеком

10. Садовые фонари

Стильно днем, светло ночью.

Цена: 1 698 руб., купить с кэшбеком

11. Компактный термос

В наличии много веселых расцветок.

Цена: 640 руб., купить с кэшбеком

12. Подголовник в авто

Незаменимая штука в дальних поездках.

Цена: 1 302 руб., купить с кэшбеком

13. Бутылка для воды

Фишка бутылки в сменной картинке, которую можно устанавливать под настроение.

Цена: 759 руб., купить с кэшбеком

14. Коробки для вещей

Стильные коробки для хранения барахла дома.

Цена: 914 руб., купить с кэшбеком

15. Удобная крышка

Универсальная крышка, которая предотвращает разбрызгивание ингредиентов.

Цена: 303 руб., купить с кэшбеком

16. Паяльная станция

Набор домашнего электронщика.

Цена: 1 625 руб., купить с кэшбеком

17. Тестер батареек

Компактный измеритель для разных типов батареек.

Цена: 161 руб., купить с кэшбеком

18. Дезодорант для обуви

Поможет быстро удалить неприятный запах из обуви.

Цена: 301 руб., купить с кэшбеком

19. Мультитул 6 в 1 Компактный инструмент можно носить прямо с ключами.

Цена: 378 руб., купить с кэшбеком

20. Ретро консоль

Миниатюрная консоль с играми от 8-битной приставки.

Цена: от 1 510 руб., купить с кэшбеком

P. S. Не забывайте про расширение проверки реальных цен С его помощью можно проверить продавца на честность. Устанавливаем расширение, находим товар и видим, поднимал ли продавец цену перед тем, как устраивать распродажи и скидки.

P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress

1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.

2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:

3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:

Не дайте себя обмануть. Удачных покупок