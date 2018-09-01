20 отличных товаров с распродажи AliExpress, парочку заказал 

20 отличных товаров с распродажи AliExpress, парочку заказалВ конце лета продавцы с AliExpress распродают товары с хорошими скидками. Самое время заказать себе что-то нужное.
Не забывайте заглядывать в наш Telegram, туда попадают самые крутые штуки.
Как извлечь максимум из этой подборки?
Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. С помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.
Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.
Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.
Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн, М.видео, Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.
Просто регистрируйся и зарабатывай на своих покупках.
1. Рюкзак для гаджетов
Доступный аналог знаменитого Bobby.
Цена: 1 186 руб., купить с кэшбеком
2. Wi-Fi ретранслятор
Поможет расширить зону покрытия Wi-Fi.
Цена: от 481 руб., купить с кэшбеком
3. Подогрев сидений в авто
Зимой будет очень комфортно.
Цена: от 889 руб., купить с кэшбеком
4. Набор инструментов
Кусачки, плоскогубцы и пассатижи.
Цена: от 889 руб., купить с кэшбеком
5. Пара раций
Дальнобойные компактные рации с большой автономностью.
Цена: от 1 837 руб., купить с кэшбеком
6. Оригинальный ночник
Светильник с эффектом объемной голограммы.
Цена: 1 161 руб., купить с кэшбеком
7. Док для HDD Позволяет быстро подключать накопители к компьютеру.
Цена: 1 110 руб., купить с кэшбеком
8. Дорожная бритва
Заряжается от USB.
Цена: 535 руб., купить с кэшбеком
9. Диспенсер для домашних животных
Пригодится, когда уезжаете надолго.
Цена: 1 123 руб., купить с кэшбеком
10. Садовые фонари
Стильно днем, светло ночью.
Цена: 1 698 руб., купить с кэшбеком
11. Компактный термос
В наличии много веселых расцветок.
Цена: 640 руб., купить с кэшбеком
12. Подголовник в авто
Незаменимая штука в дальних поездках.
Цена: 1 302 руб., купить с кэшбеком
13. Бутылка для воды
Фишка бутылки в сменной картинке, которую можно устанавливать под настроение.
Цена: 759 руб., купить с кэшбеком
14. Коробки для вещей
Стильные коробки для хранения барахла дома.
Цена: 914 руб., купить с кэшбеком
15. Удобная крышка
Универсальная крышка, которая предотвращает разбрызгивание ингредиентов.
Цена: 303 руб., купить с кэшбеком
16. Паяльная станция
Набор домашнего электронщика.
Цена: 1 625 руб., купить с кэшбеком
17. Тестер батареек
Компактный измеритель для разных типов батареек.
Цена: 161 руб., купить с кэшбеком
18. Дезодорант для обуви
Поможет быстро удалить неприятный запах из обуви.
Цена: 301 руб., купить с кэшбеком
19. Мультитул 6 в 1 Компактный инструмент можно носить прямо с ключами.
Цена: 378 руб., купить с кэшбеком
20. Ретро консоль
Миниатюрная консоль с играми от 8-битной приставки.
Цена: от 1 510 руб., купить с кэшбеком
P. S. Не забывайте про расширение проверки реальных цен С его помощью можно проверить продавца на честность. Устанавливаем расширение, находим товар и видим, поднимал ли продавец цену перед тем, как устраивать распродажи и скидки.
P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress
1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.
2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:
3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:
Не дайте себя обмануть. Удачных покупок