Китай запросил мнения общественности по проекту правил относительно соединения Шанхайской и Лондонской фондовых бирж

Пекин, 2 сентября / Синьхуа / — На днях Китайский комитет по контролю над ценными бумагами /CSRC/ опубликовал для общественного обсуждения проект правил относительно депозитарных расписок в рамках программы по соединению Шанхайской и Лондонской фондовых бирж.

Это означает важный прогресс для данной программы, которая нацелена на то, чтобы котирующиеся на биржах в Шанхае и Лондоне ценные бумаги обрабатывались на их рынках с использованием депозитарных расписок.

Проект правил детально описывает процедуры и требования, включая систему утверждения эмиссии депозитарных расписок Китая /CDR/, непрерывное регулирование CDR, а также регулирование китайских компаний, выпускающих глобальные депозитарные расписки /GDR/ на зарубежных рынках.

Согласно сделанному в августе заявлению CSRC, Китай будет активно вести подготовительную работу для запуска программы по соединению Шанхайской и Лондонской фондовых бирж в течение этого года.