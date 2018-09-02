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Китай запросил мнения общественности по проекту правил относительно соединения Шанхайской и Лондонской фондовых бирж
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Китай запросил мнения общественности по проекту правил относительно соединения Шанхайской и Лондонской фондовых бирж 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Пекин, 2 сентября /Синьхуа/ — На днях Китайский комитет по контролю над ценными бумагами /CSRC/ опубликовал для общественного обсуждения проект правил относительно депозитарных расписок в рамках программы по соединению Шанхайской и Лондонской фондовых бирж.
Это означает важный прогресс для данной программы, которая нацелена на то, чтобы котирующиеся на биржах в Шанхае и Лондоне ценные бумаги обрабатывались на их рынках с использованием депозитарных расписок.
Проект правил детально описывает процедуры и требования, включая систему утверждения эмиссии депозитарных расписок Китая /CDR/, непрерывное регулирование CDR, а также регулирование китайских компаний, выпускающих глобальные депозитарные расписки /GDR/ на зарубежных рынках.
Согласно сделанному в августе заявлению CSRC, Китай будет активно вести подготовительную работу для запуска программы по соединению Шанхайской и Лондонской фондовых бирж в течение этого года.
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