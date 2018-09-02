ЭКСПО «Китай-Евразия» завершилось заключением сделок на общую сумму 39 млрд долларов

Урумчи, 2 сентября / Синьхуа / — Сделки на общую сумму 270,94 млрд юаней /39,66 млрд долларов США/ были заключены на шестом ЭКСПО «Китай-Евразия», прошедшем в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая.

Выставка продлилась с четверга по субботу. Подписанные контракты охватили такие отрасли, как химическая инженерия, энергетика и охрана окружающей среды, культура и туризм, новые материалы и другие, рассказал заместитель главы регионального правительства Синьцзяна Хадербек Хамза на пресс-конференции.

В частности, сделки стоимостью 51,94 млрд юаней, что составило 19,38 процента от совокупной суммы контрактов, были заключены с компаниями, входящими в рейтинг 500 крупнейших компаний мира Fortune.

Более того, 25 крупнейших компаний Синьцзяна подписали 29 соглашений с компаниями из 13 стран вдоль «Пояса и пути» стоимостью 10,48 млрд юаней.

Выставку посетили делегаты из 35 стран и регионов мира, в том числе 4827 профессиональных закупщиков. В ЭКСПО приняли участие 704 компании, включая 27 корпораций из списка Fortune Global 500.

В ходе предыдущей ярмарки китайские и зарубежные компании заключили сделки на сумму 18 млрд долларов США. -0-