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Объем Китайско-африканского фонда развития достиг 10 млрд долларов США
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Объем Китайско-африканского фонда развития достиг 10 млрд долларов США 

ИА Синьхуа 25 минут назад
Пекин, 2 сентября /Синьхуа/ — Объем Китайско-африканского фонда развития — равного инвестиционного фонда, управляемого Китайским банком развития, достиг 10 млрд долларов США.
Как стало известно в фонде, к настоящему времени решено вложить свыше 4,6 млрд долларов в более чем 90 проектов в 36 африканских странах, затрагивающих такие сферы, как инфраструктура, оборудование, сельское хозяйство, благосостояние населения, энергетика и развитие ресурсов.
В ходе реализации этих проектов китайские компании инвестируют в Африку более 23 млрд долларов, что позволит повысить экспорт африканских стран на 5,8 млрд долларов, создать 1 млрд долларов налоговых доходов и принести выгоду более 8,7 млн жителей континента.
Фонд был учрежден в 2007 году после пекинского саммита Форума китайско-африканского сотрудничества-2006 для поддержки китайских компаний в Африке. Его первоначальный размер составлял 5 млрд долларов.
Как сообщил источник в фонде, на следующем этапе фонд намерен расширять инвестиции в Африку и в дальнейшем содействовать сопряжению инициативы «Пояс и путь» с курсом развития Африки в целях ускорения формирования более крепкого сообщества с единой судьбой Китай-Африка. -0-
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