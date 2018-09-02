Объем Китайско-африканского фонда развития достиг 10 млрд долларов США

Пекин, 2 сентября / Синьхуа / — Объем Китайско-африканского фонда развития — равного инвестиционного фонда, управляемого Китайским банком развития, достиг 10 млрд долларов США.

Как стало известно в фонде, к настоящему времени решено вложить свыше 4,6 млрд долларов в более чем 90 проектов в 36 африканских странах, затрагивающих такие сферы, как инфраструктура, оборудование, сельское хозяйство, благосостояние населения, энергетика и развитие ресурсов.

В ходе реализации этих проектов китайские компании инвестируют в Африку более 23 млрд долларов, что позволит повысить экспорт африканских стран на 5,8 млрд долларов, создать 1 млрд долларов налоговых доходов и принести выгоду более 8,7 млн жителей континента.

Фонд был учрежден в 2007 году после пекинского саммита Форума китайско-африканского сотрудничества-2006 для поддержки китайских компаний в Африке. Его первоначальный размер составлял 5 млрд долларов.

Как сообщил источник в фонде, на следующем этапе фонд намерен расширять инвестиции в Африку и в дальнейшем содействовать сопряжению инициативы «Пояс и путь» с курсом развития Африки в целях ускорения формирования более крепкого сообщества с единой судьбой Китай-Африка. -0-