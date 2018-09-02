Экспортная пошлина на нефть в РФ снижена на 5,4 доллара

Москва, 2 сентября / Синьхуа / — Согласно данным Минэкономразвития РФ, экспортная пошлина на нефть в России с 1 сентября снижена на 5,4 доллара — до 130 долларов за тонну.

Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, осталась на нулевом уровне.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составила 39 долларов.

Пошлина на экспорт товарного бензина также понижена до 39 долларов, пошлина на сжиженный газ составляет 8,6 долларов. —0—