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Экспортная пошлина на нефть в РФ снижена на 5,4 доллара
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Экспортная пошлина на нефть в РФ снижена на 5,4 доллара 

ИА Синьхуа 15 минут назад
Москва, 2 сентября /Синьхуа/ — Согласно данным Минэкономразвития РФ, экспортная пошлина на нефть в России с 1 сентября снижена на 5,4 доллара — до 130 долларов за тонну.
Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, осталась на нулевом уровне.
Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составила 39 долларов.
Пошлина на экспорт товарного бензина также понижена до 39 долларов, пошлина на сжиженный газ составляет 8,6 долларов. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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