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Цены на баранину и морковь снизились в Нижегородской области
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Цены на баранину и морковь снизились в Нижегородской области 

Vgoroden.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
Некоторые продукты подешевели в Нижегородской области. Среди них баранина, морковь и яблоки. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на службу статистики.
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Нижегородстат сообщает, что в период с 20 по 27 августа на 3,4% снизилась стоимость баранины — с 439,5 до 424,3 рублей за килограмм. Морковь подешевела на 8,6% — с 42,9 до 39,2 рублей за килограмм, а также упали в цене яблоки — с 99,7 до 95,9 рублей за килограмм. За этот же период в регионе подошевели рыба и картофель.
По данным Росстата, в нашем регионе цена условного набора продуктов питания ниже, чем в целом по стране на 3,2%.
Напомним, в Нижегородской области собрали мииллион тонн зерна.
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