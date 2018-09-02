Цены на баранину и морковь снизились в Нижегородской области

Некоторые продукты подешевели в Нижегородской области. Среди них баранина, морковь и яблоки. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на службу статистики.

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Нижегородстат сообщает, что в период с 20 по 27 августа на 3,4% снизилась стоимость баранины — с 439,5 до 424,3 рублей за килограмм. Морковь подешевела на 8,6% — с 42,9 до 39,2 рублей за килограмм, а также упали в цене яблоки — с 99,7 до 95,9 рублей за килограмм. За этот же период в регионе подошевели рыба и картофель.

По данным Росстата, в нашем регионе цена условного набора продуктов питания ниже, чем в целом по стране на 3,2%.

Напомним, в Нижегородской области собрали мииллион тонн зерна.