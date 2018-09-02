Ещё
Глава МИД ФРГ: ЕС должен защищать свои интересы в свете введения США санкций или пошлин
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.72
$
67.83
79.10
78.85
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.95
77.53
Индексы и котировки Brent
77.42
+0.00 Золото
1201.33
+0.00 РТС
1092.29
–0.26
Динамика валют
EUR / USD
31.08
1.1603
+0.0166
19.08
1.1437
30.08
26.08
21.08

Глава МИД ФРГ: ЕС должен защищать свои интересы в свете введения США санкций или пошлин 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) не должен молча наблюдать за ситуацией, когда США вводят санкции против его партнеров или штрафные пошлины, но ЕС следует решительно защищать собственные интересы. С такой позицией глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил в интервью газете Bild.
"Мы не должны сидеть, как кролик перед удавом, в вопросе экономических санкций или штрафных пошлин [со стороны США]", — отметил он, отвечая на вопрос, как конкретно должен реагировать ЕС на политику президента США Дональда Трампа. «Мы должны решительно защищать наши собственные интересы в свете таких акций. Речь идет не только о более чем 80 млн немцев, но о Европе, где проживают 500 млн человек», — добавил Маас.
Глава МИД отметил, что его «сбивает с толку, когда Трамп Европу наряду с Россией и Китаем называет противниками США». Одновременно он подчеркнул, что «нельзя делать ошибку и отождествлять Трампа с США». «Америка — это нечто большее, чем твиты из Белого дома», — заключил Маас.
По инициативе президента США Дональда Трампа Соединенные Штаты в последние несколько месяцев предприняли ряд существенных протекционистских мер для изменения баланса в международной торговле в свою пользу. В марте Вашингтон начал вводить пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%), предоставив ряду стран отсрочку. С 1 июня ограничительные меры вступили в действие и в отношении Евросоюза, Канады и Мексики, ближайших экономических партнеров США.
ТАСС: последние новости
ЕС заявил, что продолжит поддерживать агентство ООН для помощи палестинским беженцам Арбитражный суд Воронежской области признал банк "Воронеж" банкротом ZTE по итогам I половины года объявила об убытках в размере $1,1 млрд из-за санкций США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пятерочка» решила нажиться на пенсионерах72
Аналитики рассказали, когда рубль начнет дорожать5
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Миллиардер и акционер Apple Баффет считает, что iPhone X слишком дешев1
Мировая экономика в шаге от катастрофы63
Видео
07:48
Россия побьет очередной экономический рекорд
Экономика
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
05:09
Кредит на школу: россияне влезли в долги
Личный счет Статьи
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
01:31
Пенсии повысят с 1 января
Личный счет Экономика
24:30
Деньги утекают из России
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
00:54
Россияне готовят детей к школе за ползарплаты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение