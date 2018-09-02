Глава МИД ФРГ: ЕС должен защищать свои интересы в свете введения США санкций или пошлин

БЕРЛИН, 2 сентября. / ТАСС /. Европейский союз (ЕС) не должен молча наблюдать за ситуацией, когда США вводят санкции против его партнеров или штрафные пошлины, но ЕС следует решительно защищать собственные интересы. С такой позицией глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил в интервью газете Bild

"Мы не должны сидеть, как кролик перед удавом, в вопросе экономических санкций или штрафных пошлин [со стороны США]", — отметил он, отвечая на вопрос, как конкретно должен реагировать ЕС на политику президента США Дональда Трампа . «Мы должны решительно защищать наши собственные интересы в свете таких акций. Речь идет не только о более чем 80 млн немцев, но о Европе, где проживают 500 млн человек», — добавил Маас.

Глава МИД отметил, что его «сбивает с толку, когда Трамп Европу наряду с Россией и Китаем называет противниками США». Одновременно он подчеркнул, что «нельзя делать ошибку и отождествлять Трампа с США». «Америка — это нечто большее, чем твиты из Белого дома», — заключил Маас.

По инициативе президента США Дональда Трампа Соединенные Штаты в последние несколько месяцев предприняли ряд существенных протекционистских мер для изменения баланса в международной торговле в свою пользу. В марте Вашингтон начал вводить пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%), предоставив ряду стран отсрочку. С 1 июня ограничительные меры вступили в действие и в отношении Евросоюза, Канады и Мексики, ближайших экономических партнеров США.