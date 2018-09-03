Глава МИД ФРГ сравнил США с удавом

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прокомментировал отношения Евросоюза и США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в случае введения американских санкций ЕС не должен вести себя с США, «как кролик перед удавом».

Он также добавил, что в настоящее время речи о разобщенности Европы не идет.

Маас подчеркнул, что ЕС необходимо отказаться от принципа единогласного принятия решений.

Ранее сообщалось, что Маас раскритиковал возможные санкции США против газопровода «Северный поток — 2».

По его словам, США пытаются повлиять на европейскую энергетическую политику с помощью санкций.