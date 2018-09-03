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Глава МИД ФРГ сравнил США с удавом
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Глава МИД ФРГ сравнил США с удавом 

Газета.Ru + ещё 9 17 минут назад
Фото: Газета.Ru
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прокомментировал отношения Евросоюза и США. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в случае введения американских санкций ЕС не должен вести себя с США, «как кролик перед удавом».
Он также добавил, что в настоящее время речи о разобщенности Европы не идет.
Маас подчеркнул, что ЕС необходимо отказаться от принципа единогласного принятия решений.
Ранее сообщалось, что Маас раскритиковал возможные санкции США против газопровода «Северный поток — 2».
По его словам, США пытаются повлиять на европейскую энергетическую политику с помощью санкций.
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