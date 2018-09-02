Почему не растёт российский экспорт при слабеющем рубле

Москва, 2 сентября — «Вести. Экономика» Известное правило — «чем слабее домашняя валюта, тем лучше условия для экспорта» — сидит в головах у многих. Но в российской действительности всё, как это часто бывает, наоборот: слабеет рубль, а вместе с ним падает и объём экспорта. Виной тому — ситуация в мировой экономике и ориентация несырьевого экспорта на ближнее зарубежье.

Российский экспорт

Так называемый «нефтегазовый» экспорт (экспорт нефти, нефтепродуктов и природного газа) составляет более половины всего экспорта (от 55 до 60% в разное время). Бросается в глаза бурный рост экспорта в 2003-2008 годах, когда курс рубля сильно (с 32 до 23 рублей за доллар) укрепился. С другой стороны, при ослаблении рубля в начале 2009 года объёмы экспорта вместо того, чтобы вырасти, резко снизились. Такая динамика экспорта, противоречит известному правилу «чем слабее домашняя валюта, тем лучше условия для экспорта». Но это легко объяснить динамикой цен на углеводороды, которые в российском экспорте преобладают.

Экспорт без нефти и газа и курс рубля Но, увы, этого объяснения недостаточно. Рассмотрим отдельно так называемый не-нефтегазовый экспорт, то есть, экспорт за вычетом нефти, нефтепродуктов и газа (на графике 1 выше — это синяя область). Если сравнить его с курсом рубля, то увидим, что парадоксальная картина сохраняется. Вопреки всеобщему заблуждению, при ослаблении рубля даже экспорт за исключением углеводородов не растёт, а падает. И наоборот, при укреплении рубля наблюдается рост экспорта (график 2).

Источники: Финам, ВШЭ, ЦБ РФ, расчёты С. Блинова

С 2000 по 2018 год можно выделить семь периодов ослабления и укрепления рубля, которые для удобства сведены в таблицу.

Даже характер динамики (плавное или резкое падение) удивительным образом совпадают. Из сказанного следует простой вывод: идея ослаблять рубль для стимулирования экспорта как минимум спорная.

Возможные объяснения парадокса Во-первых, просматривается очень мощное влияние мировой экономической конъюнктуры. Когда дела в мировой экономике идут хорошо и растёт объём мировой торговли, то находится спрос даже на дорожающие (из-за укрепления рубля) российские товары. Но когда дела в мировой экономике плохи, то даже подешевевшие (из-за ослабления рубля) российские товары находят всё меньше покупателей. Но в ещё большей степени сказывается географическая ориентация российского не-нефтегазового экспорта на страны ближнего зарубежья, то есть, страны СНГ.

Например, доля дальнего зарубежья (это все страны, кроме СНГ) в экспорте такого несырьевого товара, как легковые автомобили в 2006-2016 годах большую часть времени не превышала 20%. Соответственно, экспорт в СНГ в эти периоды составлял 80% и более (график 3).

Источник: Росстат , доля экспорта в долларовом выражении. Расчёты С. Блинова

Лишь в 2016 году впервые за много лет экспорт легковых автомобилей в дальнее зарубежье сравнялся в долларовом выражении с экспортом в СНГ.

То, что страны СНГ — главное направление несырьевого экспорта России, объясняет многое. Ведь когда в России падает курс рубля (а происходит это, как правило, в кризисные моменты), подобным образом ослабляются и валюты наших соседей по СНГ. Так, почти синхронно с ослаблением курса рубля в декабре 2014 года ослабла украинская гривна, а спустя несколько месяцев резко упал казахстанского тенге. Более того, зачастую, одновременно ослабляются и валюты других стран, относящихся к развивающимся рынкам. Так, ослабление рубля (с 56 до 68 рублей за доллар в период январь-август 2018 года) происходит на фоне резкого ослабления турецкой лиры, аргентинского песо. Ослабляются и другие валюты развивающихся стран, например, индийская рупия.

Другими словами, падение курса рубля могло бы дать российским компаниям ценовое преимущество прежде всего в странах с устойчивыми валютами, но, увы, экспорт в эти страны из России традиционно мал.

Из сказанного можно сделать вывод, что объём российского не-сырьевого экспорта в гораздо большей мере определяется конъюнктурой мировой экономики и ориентированностью на рынки стран СНГ, чем превратностями курса рубля.

*Мнение автора не является официальной позицией компании