Россия сократила экспорт нефти за рубеж

В январе-августе 2018 года экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья сократился на 2,8% — до 156 млн 266 тыс. тонн (4 млн 714 тыс. баррелей в сутки), следует из оперативной сводки ФГБУ «ЦДУ ТЭК».

При этом показатели августа 2018 года на 3,6% превысили показатели августа 2017 года — в дальнее зарубежье было вывезено 20 млн 483 тыс. тонн нефти (4 млн 843 тыс. баррелей в сутки), передает «Интерфакс»

Экспорт нефти в страны ближнего зарубежья в январе-августе 2018 года также сократился — на 1% относительно аналогичного периода прошлого года — и составил 12 млн тонн. В Белоруссию экспорт нефти сократился на 1,3%, до 11 млн 964 тыс. тонн. Еще 36 тыс. тонн было поставлено в Узбекистан.