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Россия сократила экспорт нефти за рубеж
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Россия сократила экспорт нефти за рубеж 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В январе-августе 2018 года экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья сократился на 2,8% — до 156 млн 266 тыс. тонн (4 млн 714 тыс. баррелей в сутки), следует из оперативной сводки ФГБУ «ЦДУ ТЭК».
При этом показатели августа 2018 года на 3,6% превысили показатели августа 2017 года — в дальнее зарубежье было вывезено 20 млн 483 тыс. тонн нефти (4 млн 843 тыс. баррелей в сутки), передает «Интерфакс».
Экспорт нефти в страны ближнего зарубежья в январе-августе 2018 года также сократился — на 1% относительно аналогичного периода прошлого года — и составил 12 млн тонн. В Белоруссию экспорт нефти сократился на 1,3%, до 11 млн 964 тыс. тонн. Еще 36 тыс. тонн было поставлено в Узбекистан.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о намерении Белоруссии заключить с Россией новый нефтяной контракт.
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