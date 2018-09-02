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Россия увеличила добычу газа на 5,6% за восемь месяцев
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Россия увеличила добычу газа на 5,6% за восемь месяцев 

Rambler News Service + ещё 2 1 час назад
Фото: Прайм
Объем добычи газа в России в январе-августе этого года составил 473,785 млрд куб. м. Он увеличился на 5,6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативную сводку ФГБУ «ЦДУ ТЭК».
В августе этого года объем добычи газа в России составил 54,621 млрд куб. м газа, по сравнению с августом прошлого года он увеличился на 0,4%.
Ранее в Минприроды заявили, что санкции США и ЕС против российских нефтегазовых компаний затруднили развитие новых проектов по добыче газа в России в 2016-2017 годах.
В министерстве пояснили, что в этот период из-за санкций не было введено в эксплуатацию ни одного значимого месторождения газа. Газодобывающие компании в этот период сосредоточили внимание на проведении работ по уже действующим проектам.
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