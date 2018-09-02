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В России добыча нефти в августе была на уровне 11,21 млн баррелей в сутки
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В России добыча нефти в августе была на уровне 11,21 млн баррелей в сутки 

Прайм 27 минут назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. В августе текущего года добыча нефти и газового конденсата в России равнялась 11,21 млн баррелей в сутки, сообщает Рейтер со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК Минэнерго.
Таким образом, произошло условное снижение по сравнению с июльскими данными — 11,215 млн баррелей в сутки.
Всего зза последний месяц лета было добыто 47,4 млн тонн нефти.
Если говорить о производстве газа, то в данном сегменте оно равнялось 54,62 млрд кубометров (1,76 млрд кубометров в сутки). В августе эти показатели равнялись 53,92 млрд и 1,74 млрд соответственно.
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